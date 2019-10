Il Massa Valpiana doma il Follonica Gavorrano nel derby dei Pulcini

FOLLONICA – Tre ragazzi del vivaio del Follonica Gavorrano, Giacomo Miccoli, Alessandro Milo (classe 2006) e Francesco Godano (classe 2007) sono stati visionati dai tecnici dell’Empoli Fc durante due allenamenti in programma a Vinci. Una bella soddisfazione per la dirigenza biancorossoblù che sta facendo un grande lavoro per la cura del settore giovanile, con oltre trecento giovani atleti tesserati e più di venti squadre.

Esordio stagionale, intanto, per i Pulcini 2009 sul campo di Massa Marittima contro il Massa Valpiana. Contro un avversario più smaliziato i piccoli allenati da Marco Di Fiore hanno dato vita a due buoni tempi, il primo e il terzo, giocando alla pari con i padroni di casa e perdendo solo per alcuni errori. Solo nel secondo periodo il Massa Valpiana si è dimostrato più forte. Un inizio comunque confortanti per il gruppo intermedio che si è divertito e ha mostrato grandi margini di miglioramento.

Pulcini 2009, Massa Valpiana-Follonica Gavorrano C 3-2, 4-0, 1-0

MASSA VALPIANA: Bertella, Funghi, Grassini, Masselli, Mezzetti, Montomoli, Pesci, Piccirillo, Zago, Wilczynski.

FOLLONICA GAVORRANO: Cot, Peccianti, Giovani, Dorelli, Lilaj, Cornacchini, Bassolino, Campenello, Pastorelli, Salvadori, Gabrielli, Micheloni, Putro, Casanova. All. Marco Di Fiore.