Il Cp Alice esulta in casa del Follonica B, primo successo in Coppa Italia

GROSSETO – Primo brindisi stagionale per il Cp Alice Grosseto che espugna per 6-4 la pista dell’Impredil Follonica B nella quarta giornata della Coppa Italia di serie B. I ragazzi di Alessandro Bianchi hanno disputato una gara vivace e sono riusciti a spuntarla dopo un match appassionante, con il punteggio in equilibrio, prima del break biancorosso tra il 16′ e il 17′ della ripresa. I follonichesi hanno messo per primi la testa avanti con l’esperto Riccardo Salvadori, autore di una tripletta, ma in poco più di due minuti il Grosseto l’ha ribaltata con doppietta di Alessandro Bardini.

Salvadori ha firmato il 2-2 con una punizione di prima dopo il blu a Bardini, ma il rigore di Massimiliano De Virgilio, dopo appena nove secondi, ha riportato avanti l’Alice Rappresentanza. L’ultimo acuto della prima frazione è stato di Jacopo Mariotti, che ha mandato le due squadre al riposo sul 3-3. Nella ripresa è stato il Follonica a conquistare il secondo vantaggio della partita (4-3), ma in nemmeno quattro minuti i grossetani hanno prima pareggiato i conti con Bianchi, poi hanno fatto girare definitivamente il risultato a loro favore con i centri di Angeli e Burroni. A 2’22 dalla fine, dopo il blu a Bianchi, l’Impredil potrebbe riaprire la gara, ma Tommaso Bruni ferma la punizione di Riccardo Salvadori.

La nuova classifica: Follonica A 9; Siena e Castiglione 6; Alice Grosseto 3; Follonica B 0.

Prossimo turno, sabato: Siena-Follonica B, Castiglione-Grosseto.

Impredil Follonica B-Alice Grosseto 4-6

FOLLONICA B: Fillini; Pocci, Salvadori, Montauti, Mariotti, Niccolai, Mariotti, Rondelli. All. Fabio Bellan.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Blu Burroni, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Leonardo Ciupi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Mario Trevisani.

RETI: nel p.t. al 2’13 Salvadori, al 6’44 Bardini, al 17’19 Bardini, al 19’21 Salvadori, al 19’30 De Virgilio (rigore), al 22’30 Mariotti; nel s.t. all’8’27’ Salvadori, al 13’11 Bianchi, al 16’34 Angeli, al 17’17 Blu Burroni.

NOTE: espulsione temporanea (2′) per Bardini e Bianchi.