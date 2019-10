Esordio casalingo per la Gea contro il Dream Pisa, Goiorani: «Lavorato bene, siamo pronti»

GROSSETO – Esordio casalingo, venerdì sera alle 21 in via Austria, per la formazione di Prima divisione della Gea Basketball Grosseto, chiamata a confrontarsi con il Dream Pisa. I ragazzi di Alessandro Goiorani sono reduci dal successo di Portoferraio, arrivato a fil di sirena grazie ad un canestro da tre punti del capitano Marco Santolamazza e in questa seconda uscita cercheranno di migliorare il loro rendimento, contro un avversario uscito vincitore nell’Opening Day.



“Sono soddisfatto della prima uscita – dice coach Alessandro Goiorani – Dopo una partenza leggera, che ci ha costretto a recuperare tredici punti, i ragazzi hanno reagito bene, hanno sistemato la difesa e alla fine sono riusciti a spuntarla. In settimana abbiamo fatto un buon allenamento con l’Under 18 di Pablo Crudeli e direi che siamo pronti”. Goiorani per il match con il Dream Pisa ha convocato Brezzi, Romboli, Tattarini, Piccoli, Santolamazza, Bocchi, Nocciolini, Neri, Cardoso, Baffetti, Burzi, Pollazzi.

I risultati della prima giornata del girone A: Dream Pisa-Pall. Alta Valdera 62-34, Pall. Elba-Gea Grosseto 70-71, Ulivelli Pomarance-Basket Donoratico 61-70.