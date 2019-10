Centrosinistra: «Lega vuole nuove elezioni per cambiare il candidato. Di Giacinto non va più bene?»

FOLLONICA – «La Lega mette in dubbio la leadership di Massimo Di Giacinto?» lo chiede la coalizione che sostiene il sindaco Andrea Benini. «La Lega provinciale e di Follonica vivono un nuovo dubbio Amletico: “nuove elezioni o ballottaggio? Questo è il problema”. Sono già scontenti del candidato sindaco scelto e appoggiato solo sei mesi fa? Sperano forse di poter fare retromarcia anche grazie proprio alla scelta di Di Giacinto di fare ricorso e arrivare a nuove elezioni per proporre un candidato diverso o addirittura correre separati dal resto del centro destra con il quale una vera intesa non c’è mai stata».

«Sono curiose, a tal proposito, le parole di Di Giacinto, che ha dichiarato che in caso di nuove elezioni, non sarebbe da escludere la possibilità di un nuovo candidato a sindaco del centro destra. Tali parole contraddicono lo stesso Di Giacinto, che aveva giustificato la scelta di fare ricorso a garanzia delle persone che avevano espresso fiducia nei suoi confronti – prosegue la nota -. Noi invece siamo pronti a ogni decisione del tribunale amministrativo, col nostro candidato sindaco Andrea Benini. Continuiamo il nostro lavoro nel bene della città fino a quando verrà deciso dal ministero dell’interno e ci auguriamo di poterlo continuare fino alla scadenza del mandato. “A pensare male si compie peccato ma spesso ci si indovina”; la Lega, quindi, vuole nuove elezioni per cambiare candidato a sindaco? Sarebbe questo il fine di tale richiesta? Tutto legittimo, ma lo dica pubblicamente se nutre ancora fiducia politica in Di Giacinto”.