Acqua Village tra i miglior parchi acquatici italiani: premiata per lo scivolo Naheka

FOLLONICA – Acqua Village Follonica ha ottenuto importanti riconoscimenti ai Parksmania Awards, gli Oscar italiani del divertimento: in lizza per il premio come Miglior parco acquatico del 2019 e per il nuovo scivolo Naheka un riconoscimento speciale da parte della giuria. È stata un’estate da ricordare per Acqua Village e a confermarlo arrivano i risultati dell’evento annuale organizzato dalla rivista di settore più importante d’Italia, Parksmania. Non solo l’attrazione novità del 2019 del parco acquatico di Follonica ha vinto il premio speciale della giuria, ma l’intera struttura è stata candidata al riconoscimento più ambito, Miglior parco acquatico italiano.

Ecco la motivazione con cui la giuria ha assegnato il riconoscimento a Naheka, lo scivolo serpente: «Il parco acquatico di Follonica presenta Naheka, lo scivolo “serpente” alto 13 e lungo 128 metri, che alterna fasi di buio a giochi di luce e che si conclude con l’uscita dall’imponente bocca della testa di una statua di serpente ispirata alle Isole Hawaii alta 5,5 e larga 5 metri». Un percorso emozionante che ha reso ancora più divertente Acqua Village Follonica. Anche nel 2019 il brand toscano ha fatto parlare di sé a Leolandia (Bergamo), dove ogni anno si tiene la due giorni di approfondimenti e di premiazioni organizzata appunto dalla rivista Parksmania. Acqua Village è da tempo protagonista dell’evento, grazie agli investimenti che si susseguono e che migliorano ogni estate i parchi acquatici di Cecina e Follonica. «È una conferma importante – spiega Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village –, che arriva dopo un altro riconoscimento per noi fondamentale: nel 2019 TripAdvisor, sito di consigli e opinioni di viaggi, ha inserito il parco acquatico di Follonica tra i primi nove in Italia. Attestazioni che provengono sia dagli addetti del settore che dai nostri clienti, che diventano stimoli per nuovi progetti. Non vogliamo e non possiamo fermarci. Acqua Village con gli anni sta crescendo e con la sua crescita aumentano le aspettative di chi fa parte dell’azienda e di chi frequenta i nostri parchi: per questo continueremo a creare novità e a offrire servizi sempre più efficienti. Iniziamo al meglio il periodo invernale, momento in cui Acqua Village progetta l’estate dell’anno successivo».