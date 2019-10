Sconfitta contro il Pisa per gli Under 14 del Grosseto Rugby, Bertelli: «Ampi margini di crescita»

GROSSETO – Weekend pieno di impegni per il Grosseto Rugby club. Ad aprire le danze, sabato scorso, è stata l’Under 14 che ha disputato la prima partita della stagione. Contro il Cus Pisa è arrivata una pesante sconfitta, ma il 68 a 12 dipende dal fatto che la squadra è composta in gran parte da ragazzi che vengono dalla categoria inferiore o dall’attività di reclutamento nella scuola.



“Prima di gennaio non si vedrà il vero volto della squadra – dice il coach Matteo Bertelli – ed ai ragazzi bisogna dare il tempo di crescere nel gioco e di legare fra loro. Il vivaio delle giovanili sta crescendo a vista d’occhio, e domenica ha visto giocare le categorie Under 8 e Under 10, impegnate in due concentramenti a Livorno. In entrambi i casi la mancanza di esperienza delle squadre maremmane si è fatta sentire, ma l’attività è appena cominciata e i margini di miglioramento sono ampi”.