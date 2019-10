Riorganizzazione dei servizi funebri della Misericordia: «Al lavoro h24. Ci occuperemo anche di cremazione e vestizione»

MANCIANO – La Misericordia potenzia il servizio funebre ai Soci. Dopo anni di gestione del servizio funebre praticato dalla Misericordia di Manciano, il governatore della Misericordia Marcello Santarelli, annuncia che «è stata decisa una riorganizzazione totale ed innovativa del servizio funebre per i soci. Da oggi la Misericordia di Manciano oltre a dotarsi di un nuovo mezzo funebre, ha stabilito un servizio completo in funzione h24 che andrà a coprire l’esigenza del socio che si rivolgerà alla fraternità. Dalla vestizione, alle pratiche burocratiche, alla stampa e affissione dei manifesti, il socio sarà seguito da personale qualificato in ogni parte dell’organizzazione delle esequie, cremazione inclusa. Questa decisione – conclude Santarelli – è maturata a seguito di una riorganizzazione che sta avendo tutta la Misericordia di Manciano in tutti i suoi settori».

Per tutti i servizi compreso quello funebre si può contattare la Misericordia di Manciano al 0564-629751.