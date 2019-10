GROSSETO – Traffico rallentato e strade chiuse in centro a Grosseto. Un mezzo pesante, che ancora non è stato identificato, ha sversato sul fondo stradale di molte vie della zona centrale della città, provocando situazioni potenzialmente pericolose. Per questo in questi minuti le stesse vie sono state chiuse e il traffico dirottato per consentire ai mezzi specializzati di pulire l’asfalto.

Sul posto anche la Polizia municipale che sta monitorando la situazione e sta ricostruendo il percorso del mezzo che ha lasciato l’olio per strada. La zona interessata va da viale Sonnino e viale Ferrucci comprendendo un po’ tutte le vie che si trovano in quell’area della città, tra via dei Mille e via Ximenes.