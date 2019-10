La giovane Irene Mariotti premiata a Marina di Bibbona Atleta Emergente Toscana 2018

GROSSETO – Irene Mariotti, campionessa del Mondo Under 14 di Beach Tennis a squadre, è stata premiata, nella riunione conviviale dei Veterani Sportivi della Toscana che si è svolta al Park Hotel Marinetta e ben organizzata dalla sezione di Collesalvetti, come Atleta emergente Toscano 2018. Purtroppo non era presente alla cerimonia in quanto impegnata a Faenza per il campionato Italiano a squadre.

A ritirare la coppa la madre Barbara Lombardi ed il padre Luca, associato della sezione Ciabatti di Grosseto e per la presidente Rita Gozzi che a maggio scorso aveva premiato Irene come Atleta dell’Anno 2018.

Ma le soddisfazioni non sono finite, perché il 22 novembre, nella sede del Coni regionale di Milano, Irene riceverà una delle borse di studio UNVS “Studenti sportivi, studenti vincenti” assegnate ai giovani che oltre a dedicarsi con successo allo sport, conseguendo premi e medaglie, hanno un brillante curriculum scolastico.