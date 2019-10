Incidente con il motorino mentre va a scuola: ragazzina di 16 anni finisce in ospedale

GROSSETO – Una ragazzina di 16 anni è stata trasportata in ospedale con traumi e contusioni varie dopo un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. La ragazzina stava andando a scuola quando, alle 7.53 di questa mattina, è rimasta coinvolta in un incidente in sella al proprio scooter. La ragazza è stata soccorsa e trasferita dagli operatori del 118 all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice due.