GROSSETO – Un’auto si è ribaltata su un fianco alla rotatoria tra via della Repubblica e via Cimabue. Nello scontro è rimasta ferita una persona, una donna che è stata trasferita all’ospedale Misericordia in condizioni, fortunatamente, non gravi.

Sono due le vetture coinvolte nell’incidente avvenuto all’incrocio. Una delle auto, quella guidata appunto dalla donna ferita, dopo lo scontro si è ribaltata su un fianco. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, e una pattuglia dei Carabinieri per la viabilità.