Grosseto, la solidarietà della tifoseria biancorossa

GROSSETO – A volte ci sono gesti che valgono molto più di un gol, o addirittura di un campionato intero. Quello di cui stiamo parlando arriva questa volta dalla Curva Nord del Grosseto calcio, con una raccolta fondi messa in piedi da parte della Vecchia guardia per un amico che non c’è più.

“In occasione della gara interna di domenica 3 novembre contro il Cannara – spiegano i tifosi in una nota stampa – verrà effettuata una raccolta di denaro in favore di Carlo Gelli, storico tifoso unionista deceduto recentemente. Per i familiari è un grosso problema sostenere le spese funebri ed è quindi nostra intenzione partecipare e possibilmente sostenere per intero il costo delle esequie”.

Per contribuire basterà lasciare una propria donazione all’entrata della tribuna e della Curva dove, fanno sapere i tifosi, ci sarà una persona incaricata di raccogliere le donazioni che saranno destinate interamente al pagamento delle onoranze funebri.

“Confidiamo nel grande cuore della tifoseria grossetana – conclude il comunicato – che ogni volta che c’è stato da dare una mano a chi era in difficoltà non si è mai tirata indietro. La Vecchia Guardia piange uno dei fondatori del gruppo ma soprattutto un amico, un tifoso appassionato che solo le precarie condizioni di salute e il trasferimento fuori città l’avevano allontanato da quella che era la sua vera grande passione: la maglia biancorossa col Grifone armato di spada sul petto. Ciao Parcheggiatore. Ci mancherai”.