“Follonica sicura”: otto nuove telecamere e sarà implementata la rete di videosorveglianza

FOLLONICA – Sono otto le telecamere previste nel progetto “Follonica sicura 2019″ elaborato da Netspring per l’amministrazione comunale di Follonica e approvato dalla Giunta per implementare la rete di videosorveglianza cittadina.

“Siamo molto soddisfatti del progetto che abbiamo approvato – dichiara il sindaco Andrea Benini – perché ci permette non solo di aumentare il numero di videocamere in città, ma anche di dotarci di infrastrutture a supporto della rete già esistente. Abbiamo individuato i punti di maggior criticità dell’area urbana che ancora non risultavano coperti dai progetti di videosorveglianza che, fin dal 2009, stiamo attuando in città con risorse proprie e grazie anche ad una proficua collaborazione con la Prefettura e con le Forze dell’ordine del nostro territorio. Abbiamo, infatti, sottoscritto nel 2018 con la Prefettura di Grosseto il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” riconoscendo la centralità e l’importanza della Prefettura come interlocutore necessario a creare un sistema efficiente ed efficace per tutta la Provincia di Grosseto”.

Il progetto prevede l’installazione di: una telecamera in piazza Don Minzoni; due telecamere presso la Piancoteca; tre telecamere in via Bicocchi; due telecamere al Parco Ines Madiai a Pratoranieri.

“Con il progetto “Follonica sicura 2019″ – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – abbiamo partecipato al bando della Regione Toscana per finanziare gli interventi degli enti locali a favore della sicurezza delle comunità toscane. I nostri uffici hanno lavorato con dedizione a questo progetto affinché fosse possibile la partecipazione al bando e per questo li ringrazio. Credo che solo dalla collaborazione fra gli enti locali e la Regione possano essere trovate le risposte più adeguate alle esigenze dei comuni”.

Il costo complessivo degli interventi è 29.640 euro esclusa l’iva.