Family hub: laboratori gratuiti per i bambini e le loro famiglie. Gli appuntamenti di novembre

GROSSETO – “Family Hub – Mondi per crescere” è un progetto multi-regionale selezionato da Con i Bambini e realizzato dal Gruppo cooperativo CGM e dal Consorzio CO&SO con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai servizi educativi grazie ad un’innovativa personalizzazione delle proposte offerte alle famiglie.

Il progetto propone a bambini e famiglie letture animate, laboratori, giochi per bambini e genitori, incontri con esperti e uno sportello di

consulenza pedagogica per le famiglie. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma per poter partecipare la prenotazione è obbligatoria e prevede l’iscrizione per i mesi da ottobre a dicembre. È possibile iscriversi inviando una mail a: familyhub.grosseto@giocolare.net. Tutti i laboratori si svolgeranno nel Polo 0/6 Arcobaleno dal lunedì al giovedì, dalle 16.30 alle 18.

Ecco gli appuntamenti di novembre:

Lunedì, 4 novembre – Alla Scoperta della Foresta Alberata

Costruiamo il nostro albero con cartone e carta colorata

Giovedì, 7 novembre – La Grotta delle Danze

Danziamo giocando

Lunedì, 11 novembre – Il Regno dei Colori

Leggiamo: La Città senza Colori

Coloriamo con spruzzini e palloncini pieni di colore

Giovedì, 14 novembre – Città dei Mille Colori

Coloriamo la città con colori naturali

Lunedì, 18 novembre – Leggiamo Puk

Costruiamo Puk con un calzino

Giovedì, 21 novembre – La Foresta Alberata

Costruiamo una torre totem di carta

Lunedì, 25 novembre – Paese del Toccando Toccando

Manipoliamo l’argilla

Giovedì, 28 novembre – Notte Stellata

Raccontiamo con il teatrino delle ombre

Costruiamo il nostro teatrino

Per tutte le info e prenotazioni: Sportello di ascolto e orientamento ai servizi del territorio per l’infanzia ad accesso gratuito, Polo 0/6 Arcobaleno via Ungheria 1A Grosseto, e-mail: familyhub.grosseto@giocolare.net, tel: 328/0521535