Fami-Teams: il Leopoldo II di Lorena capofila del progetto per l’integrazione degli alunni stranieri

GROSSETO – E’ stato firmato l’accordo di rete fra le scuole che partecipano al progetto regionale Fami-Teams (Tuscany empowerment actions for migrants system). Il progetto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vede come capofila di zona l’Isis Leopoldo II di Lorena, e come partner l’Ic Civitella , l’Ic Grosseto 1, l’Ic Grosseto 5, l’ Ipssc “Caselli” di Siena e l’Isis “Mattei” di Rosignano-Solvay (LI).

Obiettivi del progetto sono il sostegno al processo di integrazione scolastico-sociale degli alunni stranieri provenienti da paesi terzi attraverso l’apprendimento dell’italiano L2 e il sostegno nello studio delle discipline, interventi di socializzazione, con apertura pomeridiana della scuola per attività di project work che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza al territorio. Sono previsti inoltre momenti di collaborazione con le famiglie e gli enti territoriali al fine di favorire il processo di inclusione e di promozione culturale e sociale.