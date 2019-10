Cascate di saturnia, Comitato: «Pronti a mobilitarci, devono restare pubbliche»

SATURNIA – «Pronti a mobilitarci» così il comitato cittadino #SaveSaturnia commenta il progetto di privatizzazione dell’area delle Cascate del Mulino. «Siamo convinti che una regolamentazione sia fondamentale per la tutela e lo sviluppo sostenibile del sito, ma la gestione deve essere pubblica».

«La totale assenza del sindaco Mirco Morini e della giunta comunale di Manciano, che non hanno mai nemmeno risposto a un appello da noi promosso, ci causa una profonda preoccupazione. Perché il sindaco non parla? C’è per caso qualcosa che induce il primo cittadino a tacere in modo cosı̀ pervicace? L’eccessiva prudenza della minoranza non migliora la situazione».

«Le Cascate del Mulino sono un sito naturalistico di importanza nazionale – prosegue il comitato -, un importante bene comune e la principale attrazione turistica del comune di Manciano. Porteremo avanti questa battaglia e dialogheremo con le amministrazioni locali e regionali, con le associazioni di tutela dell’interesse pubblico e con tutti i cittadini, i veri legittimi proprietari del sito. Il nostro obiettivo è far sı̀ che il Sindaco Morini e tutte le forze sociali e politiche aprano una trattativa con i privati affinché sia assicurata la gestione pubblica».

Monica Marani, in qualità di presidente del comitato, si rivolge alla cittadinanza: «Abbiamo bisogno di una mobilitazione trasversale civica per chiedere al sindaco Mirco Morini di agire con forza nell’interesse collettivo affinché venga impedita la privatizzazione dell’area».