150mila euro per Batignano: al via gli interventi di riqualificazione delle mura e della scuola

BATIGNANO – Nuovi lavori di manutenzione e opere pubbliche interesseranno nei prossimi mesi Batignano (Grosseto), dove l’amministrazione comunale interverrà con due progetti. Il primo riguarda il consolidamento delle Mura nel centro storico, in particolare nel tratto tra via Castello e via di Mezzo, dove si sono registrate delle crepe. Il lavoro è stato stimato in circa 50mila euro e sarà realizzato, nelle

previsioni dell’ente, a inizio 2020.

Nella stessa frazione, il Comune si adopererà con un altro intervento di riqualificazione della scuola materna. Il progetto, che ha avuto il nulla osta nell’ultimo Consiglio comunale, è mirato alla realizzazione di una rampa di accesso per il giardino della struttura, per facilitare la

fruibilità soprattutto per le persone disabili. E in fase di esecuzione di quell’opera si procederà anche al rafforzamento del muro della scuola. In questo caso è stata stimata una spesa di circa 100mila euro.

“L’attenzione per il territorio passa anche da un ordinato piano di interventi di messa in sicurezza e consolidamento del patrimonio pubblico

– dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale -; un patrimonio che vogliamo preservare da rischi e che vogliamo mettere a disposizione di tutti, anche e soprattutto di chi per motivi vari non potrebbe usufruirne se non con accorgimenti particolari rispetto alla fruibilità. Su questa strada procediamo nel capoluogo e nelle frazioni, pensando ai cittadini, ai

servizi e alla tutela del territorio e del patrimonio della collettività”.