tuttomeritomio: gli studenti dell’Isis premiati a Firenze

FIRENZE – #tuttomeritomio anche l’Isis “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto è stato premiato a Firenze dalla Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo, con l’Università degli Studi di Firenze, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e in collaborazione con GLab di Fondazione Golinelli. #tuttomeritomio propone la valorizzazione del potenziale ed il merito delle giovani generazioni del territorio.

L’obiettivo del programma è quello di individuare gli studenti ad “alto potenziale” per accompagnarli in un percorso che può durare fino a cinque anni (fino al diploma di laurea triennale presso l’Ateneo fiorentino), offrendo loro un supporto economico, di accompagnamento e di consulenza pluriennali per ampliarne le opportunità di crescita e di sviluppo individuale.

Alcuni studenti maggiormente meritevoli in rappresentanza dell’Istituto sono stati invitati alla giornata di premiazione del programma a Firenze e lì hanno avuto modo di ascoltare gli auguri da parte di Gabriele Gori, direttore della Fondazione CR Firenze, degli esponenti delle varie organizzazioni e dell’attore Stefano Accorsi.

Ecco gli studenti premiati: Alessio Vitali (attuale 4^C ind. Tecnico-Agrario, “Gestione Ambiente e Territorio),Tommaso Penni (5^A A.S. 2018-2019 ind. Tecnico-Agrario, “Viticoltura ed Enologia”), Alessia Fantoni (5^E A.S. 2018-2019 ind. Tecnico-Chimico, “Biotecnologico-Sanitario”)