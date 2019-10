Tante reti per i Pulcini del Follonica Gavorrano, i Primi Calci domano La Boracifera

FOLLONICA – I piccoli calciatori del Follonica Gavorrano si sono ben comportati anche nella categoria Pulcini, disputato delle buone prove che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. La sfida più bella è stata sicuramente quella che ha messo di fronte la formazione B del 2009 e l’InvictaSauro. I biancorossoblù hanno perso il primo tempino per due errori, poi hanno iniziato a macinare gioco, anche se sono stati un po’ troppo imprecisi in avanti. Senza storia invece il confronto tra la squadra A 2010 e i Giovani Calciatori. Il gruppo di Michele Presta ha dominato fin dall’inizio mettendo insieme un bottino di 18 reti. I 2010 B si sono arresi in tutti i tempi, ma dopo essere apparsi impauriti nella prima frazione hanno messo in piedi un buon confronto. La squadra C del 2010 è partita bene, ma dopo aver preso il primo gol si è smarrita per riprendersi nel terzo tempo, in cui, nonostante la stanchezza, ha mostrato carattere e ha segnato una rete.

Pulcini 2009, Marina Calcio-Follonica Gavorrano A 1-0, 1-1, 5-2

MARINA CALCIO: Angelo Benocci, Andrea Carlicchi, Filippo Cassani, Cristian D’Andria, Francesco Iorio, Nicola Mazzuoli, Gabriele Santovito, Nicola Sclavo, Francesco Sorbo, Nicola Tiberi, Edoardo Bartolini.

FOLLONICA GAVORRANO: Luca Baha, Federico Bonucci (2 reti), Niccolò Fortunato (1), Giovanni Lusini, Elisa Mancini, Edoardo Marconi, Gianluca Sanna, Gioele Simonetti, Kevin Straccali.

Pulcini 2009, Follonica Gavorrano B-InvictaSauro 0-2, 0-0, 0-0

FOLLONICA GAVORRANO: Biondi, Mulinacci, Vestri, Da Frassini, Masini, Ferrario, Gabbiani, Minichini, Ferrante, Visalli, Toninelli, Malia, Haxini.

INVICTASAURO: Kopshti, Bettinelli, Saloni, Cinelli, Ennached Romamed, Esposito, Faragli, Fusini, Marcone (1), Mema Abd El Kader (2), Rotelli.

Pulcini 2010, Giovani Calciatori Grosseto-Follonica Gavorrano A 0-6, 0-7, 0-5

GIOVANI CALCIATORI: Carles Ferdinand Andino, Federico Baccetti, Leonardo Borghetti, Davide Caopuccio, Jacopo Saveri, Alessio Schirinzi, Giuseppe Trimboli, Viola Mascagni.

FOLLONICA GAVORRANO: Riccardo Cacciaguerra, Samuele Senesi, Amir Nfaiedh, Thomas Ranieri, Francesco Raiano, Francesco Papini, Marco Mastrocola, Leonardo Rossetti, Dario Radi. All. Michele Presta.

RETI: nel p.t. Senesi (2), Rossetti, Nfaied (2), Mastrocola; nel s.t. Mastrocola (3), Senesi (2), Rossetti, Nfaied; nel 3° t. Senesi (2), Nfaied, Rossetti (2).

Pulcini 2010, Follonica Gavorrano B-Nuova Grosseto 1-6, 0-1, 0-3

FOLLONICA GAVORRANO: Manuel Amato, Riccardo Berti, Cesare Cellini, Gioele Del Rio, Matteo Franchi, Matteo Pacenti, Mirko Palmieri, Paolo Ricci, Ismaele Zucchelli. All. Angelo Fioravanti.

NUOVA GROSSETO: Gabriele Pistolesi, Lorenzo Avesti, Matteo Becacci, Francesco Calò, Lorenzo Cappuccini, Edoardo Groccia, Edoardo Guidarini, Francesco Multineddu, Filippo Rossi, Francesco Rossi.

Pulcini 2010, Follonica Gavorrano C-Marina Calcio 0-3, 0-1, 1-2

FOLLONICA GAVORRANO: Cosimo Cilemmi, Rocco Fiorini, Alessandro Montomoli, Domenico Thiago Mosca, Lorenzo Niccolai, Tommaso Pifferi, Gabriele Presta, Daniele Soresina, Niccolò Zeno. All. Egidio Favilli.

MARINA CALCIO: Filippo Scartabelli, Gabriele Fianchini (1), Rocco Stori, Sebastian Savelli (2), Duccio Dani Merli (1), Cristian Bianco (1), Lorenzo Massai, Lorenzo Toduta (1), Federico Santovito. All. Federico Savelli.

Nello scorso fine settimana sono scesi campo anche i Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma. A Roselle sono scesi in campo: Matteo Morosini, Benjamin Datteroni, Samuel Datteroni, Samuele Cinotti, Francesco Ciotola, Nicolas Capurso, Leonardo Tarquini, Niccolò Prisco. La squadra B, impegnata contro la Boracifera ha vinto i primi due tempi e ha pareggiato il terzo: 3-2, 2-1, 2-2. La formazione: Gabriel Santi, Marco Lischi, Davide Baldanzi, Antonio Capuano, Manuele Palmieri, Alexander Rocchi, Luis Baha, Gabriele Chiti.