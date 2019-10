Senzuno, Montemerano e Paganico ancora a punteggio pieno. Primo successo per l’Argentario

GROSSETO – La matricola Montemazzano, nel campionato Elite Uisp (girone nord) fa sul serio. Dopo il percorso netto nella prima fase di Coppa e il largo successo nella prima giornata di campionato altra netta affermazione, stavolta nel derby della Valdicornia contro il Venturina, demolito 3-0 in trasferta.

Ancora a punteggio pieno la capolista, così come il Senzuno che doma il Massa Valpiana nel big match, con un secco 2-0, tanto per far capire che i campioni in carica, nonostante un avvio di stagione non entusiasmante (che ha comunque portato in cascina la Coppa Campioni) sono ancora la squadra da battere. Il primo successo del Gavorrano è una goleada, il 6-0 rifilato alla Disperata, mentre il Chiusdino banchetta per 4-1 in casa dell’Atletico Grosseto. C’è anche un pareggio, quello tra Torniella e Boccheggiano che impattano 1-1.

Due in vetta anche al raggruppamento Sud. Al Montemerano basta una rete per avere la meglio dell’ambizioso Granducato nella partita più attesa della seconda giornata; a punteggio pieno pure il Paganico, che vince per 2-1 a Campagnatico.

In attesa del posticipo tra Sant’Angelo e Seggiano, in programma mercoledì 30 ottobre, non ci sono pareggi a mandare a referto. La New Team Marsiliana fatica ma alla fine la spunta con un rocambolesco 3-2 del Vetulonia, di misura anche la prima affermazione dell’Argentario che piega 2-1 il Magliano. Infine la Polverosa, che batte 2-0 l’Alberese e sale a quota 4 punti.

Elite nord

Seconda giornata

Atletico-Chiusdino 1-4

Torniella-Boccheggiano-1-1

Gavorrano-Disperata 6-0

Venturina-Montemazzano 0-3

Senzuno-Massavalpiana 2-0

Riposa: Ribolla

Classifica

Senzuno 6

Montemazzano 6

Torniella 4

Massa 3

Ribolla 3

Chiusdino 3

Gavorrano 3

Boccheggiano 1

Atletico Grosseto 0

Venturina 0

Disperata 0

Elite sud

Seconda giornata

Argentario-Magliano 2-1

Campagnatico-Paganico 1-2

Marsiliana-Vetulonia 3-2

Polverosa-Alberese 2-0

Montemerano-Granducato 1-0

Sant’Angelo-Seggiano mercoledì 30 ottobre

Classifica

Montemerano 6

Paganico 6

New Team Marsiliana 4

Etrusca Vetulonia 3

Granducato 3

Seggiano 3

Argentario 3

Polverosa 3

Alberese 1

Magliano 0

Sant’Angelo 0

Campagnatico 0