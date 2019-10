redazioneaperta – Filabozzi: «Le imprese chiedono meno burocrazia e un fisco più semplice»

GROSSETO – Nuova puntata di #redazioneaperta, il nostro spazio di approfondimento che apre la redazione de IlGiunco.net alla Maremma.

Ospite dell’appuntamento di questa mattina Mario Filabozzi della Confesercenti di Grosseto che in diretta Facebook ha parlato dell’open day dell’associazione di categoria che ieri ha incontrato nella sala contrattazioni della Camera di Commercio imprenditori e studenti.

