Mercoledì di Coppa Italia per l’Alice Cp contro il Follonica B. I convocati biancorossi

FOLLONICA – Turno infrasettimanale di Coppa Italia di serie B per la formazione del Cp Grosseto Alice impegnato mercoledì pomeriggio alle 18 al Capannino contro il Follonica B. I ragazzi di Alessandro Brizzi, reduci dalla sconfitta di Siena, maturata nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, sono alla caccia del primo successo che potrebbe dare fiducia per i prossimi impegni di Coppa e in vista del campionato.



L’allenatore biancorosso recupera Filippo Rosati, ma dovrà fare a meno di Federico Angeloni. I convocati: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Blu Burroni, Bardini, Rosati, De Virgilio, Alfieri, Bianchi, Leonardo Ciupi. Nelle file follonichesi sarà invece assente Matassi. Entrambe le squadre sono ancora a zero punti. Guidano la classifica del girone H: Siena, Castiglione e Follonica A con sei punti. Un successo potrebbe dare la giusta spinta per la difficile trasferta di sabato sera alle 20.45 sulla pista di Casa Mora contro il Castiglione.