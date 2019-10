L’orbetellano Angelo Ivan Turconi trionfa al circuito mtb Etrusco-Sabino

GROSSETO – Il circuito di mountain bike Etrusco-Sabino è andato ad Angelo Ivan Turconi. L’atleta orbetellano al secondo anno tesserato con la squadra del Marathon Bike di Grosseto, si è imposto nella propria fascia, al termine delle quattro prove programmate.

La prima il 17 marzo si è svolta a Soriano del Cimino, la seconda il 14 aprile alla Granfondo del Lago di Bracciano a Trevignano Romano , la terza il 12 maggio alla Cimini Race Gran Fondo di Viterbo, e l’ultima prova è andata in scena il 26 maggio alla Marathon dei Monti Lucretili a Palombara Sabina. Domenica mattina a Viterbo, alla presenza delle autorità locali, si sono svolte le premiazioni con l’ambito riconoscimento consegnato a Turconi. Tra le 564 vittorie ottenute in quindici anni dal Marathon Bike, mai nessun atleta si era imposto in un circuito di mountain bike. Soddisfazione in casa del sodalizio grossetano che divide l’attività amatoriale tra podismo, ciclismo e come in questo caso, nella mountain bike.