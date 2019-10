L’almanacco del Giunco: il 29 ottobre la prima penna a sfera e firma della Costituzione europea…

GROSSETO – Martedì 29 ottobre, Sant’Onorato vescovo, Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale, il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 17.08. Accadeva oggi:

437 – A Costantinopoli Valentiniano III, augusto dell’Impero romano d’Occidente, sposa Licinia Eudossia, figlia dell’augusto dell’Impero romano d’Oriente Teodosio II

969 – Truppe bizantine occupano Antiochia (Siria)

1268 – Viene decapitato a Napoli Corradino di Svevia; si conclude definitivamente la vicenda degli Hohenstaufen nell’Italia meridionale

1422 – Carlo VII di Francia diventa re succedendo al padre Carlo VI di Francia

1467 – Battaglia di Brusthem: Carlo il Temerario sconfigge Liegi

1618 – Sir Walter Raleigh, avventuriero, scrittore e cortigiano, viene decapitato per una presunta cospirazione contro Giacomo I d’Inghilterra

1658 – Battaglia navale del Sound: Nell’ambito della Seconda guerra del nord (1655-1660), la flotta delle Province Unite, alleata della Danimarca-Norvegia, sconfigge quella svedese

1675 – Leibniz utilizza per la prima volta il simbolo dell’integrale (∫)

1787 – Al Teatro degli Stati Generali di Praga va in scena la prima rappresentazione del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

1799 – In piazza Mercato a Napoli vengono giustiziati quattro componenti della Repubblica Partenopea: Mario Pagano, Giorgio Pigliacelli, Ignazio Ciaia e Domenico Cirillo

1863

– Sedici nazioni riunitesi a Ginevra concordano sulla formazione della Croce Rossa Internazionale

– Guerra di secessione americana: Battaglia di Wauhatchie, le forze del generale unionista Ulysses S. Grant respingono un attacco confederato comandato dal generale James Longstreet

1901 – Pena capitale: Leon Czolgosz, l’assassino del presidente statunitense William McKinley, viene giustiziato sulla sedia elettrica

1914 – La Turchia entra in guerra con le potenze centrali nella Prima guerra mondiale

1923 – La Turchia diventa una repubblica, a seguito della dissoluzione dell’Impero Ottomano

1929 – Inizia la Grande depressione con il ‘martedì nero': la Borsa di New York crolla, innescando quella che sarà una crisi economica a livello mondiale

1942 – Olocausto: nel Regno Unito, figure di spicco del clero e della politica tengono un incontro pubblico per manifestare indignazione circa la persecuzione degli ebrei da parte della Germania nazista

1944 – Seconda guerra mondiale: Breda (Paesi Bassi) viene liberata dalla Prima Divisione Corazzata Polacca

1945

– In un grande magazzino di New York viene messa in vendita la prima penna a sfera (prezzo: 12,50$ l’una)

– Getúlio Vargas si dimette da presidente del Brasile

1955 – La nave da guerra sovietica Novorossiisk urta una mina della Seconda guerra mondiale nel porto di Sebastopoli

1956

– Firma del Protocollo di Tangeri: la città internazionale di Tangeri viene reintegrata nel Marocco

– Inizia la Crisi di Suez: Israele invade la Penisola del Sinai e respinge le forze egiziane oltre il Canale di Suez

1958 − Esce il primo numero del periodico Pilote, con la prima storia a fumetti di Asterix

1960 – A Louisville (Kentucky), Cassius Clay (che prenderà poi il nome di Muhammad Ali), vince il suo primo incontro da professionista

1964 – Una collezione di insostituibili gemme, tra cui la Stella dell’India (565 carati, 113 g), viene rubata dal Museo americano di storia naturale di New York

1967 – Papa Montini (Paolo VI) rende pubblica la lettera apostolica “Africae terrarum” (Delle terre dell’Africa)

1969 – Viene stabilito il primo collegamento da computer a computer, ARPANET

1971 – Guerra del Vietnam: Vietnamizzazione – Il numero totale di soldati statunitense ancora in Vietnam, scende a 196.700 (il livello più basso dal gennaio 1966)

1985 – Il general maggiore Samuel K. Doe viene annunciato come vincitore delle prime elezioni multipartitiche in Liberia

1988 – In Giappone il Sega Mega Drive viene messo in commercio

1991 – La sonda Galileo compie il suo passaggio più ravvicinato a 951 Gaspra, diventando la prima sonda a visitare un asteroide

1994 – Francisco Martin Duran spara oltre due dozzine di colpi sulla Casa Bianca (Duran verrà in seguito condannato per aver cercato di uccidere il presidente Bill Clinton)

1998

– Lo Space Shuttle Discovery decolla con a bordo il settantasettenne John Glenn, che diventa la persona più anziana ad essere andata nello spazio. Glenn fu il primo statunitense ad orbitare attorno alla Terra, il 20 febbraio 1962

-Mentre vola da Adana ad Ankara, un volo della Turkish Airlines viene dirottato da militanti curdi, che ordinano al pilota di dirigersi in Svizzera. L’aereo atterra comunque ad Ankara, dopo che il pilota è riuscito ad ingannare i dirottatori, facendogli credere di essere atterrato a Sofia, in Bulgaria, per rifornirsi di carburante

-Apartheid: In Sudafrica, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione presenta il suo rapporto, che condanna entrambe le parti per aver commesso atrocità

2004- A Roma i 25 paesi membri dell’Unione europea firmano la Costituzione europea

2007 – Nei comuni ladini di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (Provincia di Belluno) si tiene il referendum per l’aggregazione del proprio territorio alla regione Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano)

Fonte: il.wikipwdia.org