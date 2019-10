Inizio in salita per il Follonica Basket a Ponsacco, Under 18 vittoriosi contro Arcidosso

FOLLONICA – Inizio in chiaroscuro dell’attività a pieno regime per il Follonica Basket con le tre squadre agonistiche della società. Sconfitta per 75-55 per la Promozione Ottica Bracci di scena a Ponsacco nella terza giornata di andata. Squadre contratte nei primi minuti di gioco, poi il primo quarto si chiude con i pisani avanti 11-5. Nel secondo quarto i ragazzi di Todeschini iniziano a far circolare meglio la palla, trovando buone soluzioni e andando al riposo sul 23-24. Pronta la reazione dei padroni di casa, che trovano canestri da tutte le parti e niente da fare per il quintetto follonichese per arginare la situazione.



Maremmani penalizzati anche dal nuovo infortunio a Nocciolini e dai problemi fisici di Scorza, che potrebbero essere risanati in vista del ritorno al Palagolfo domenica 3 novembre alle ore 18, contro il Chimenti Livorno.

Altri risultati di giornata: Grosseto-Dinamo Rosignano 73-72, US-Stagno 51-70, Rosignano-Piombino 69-57, Volterra-Pisa 58-42, San Vincenzo-Chimenti Livorno si gioca il 31 ottobre.



Ponsacco-Follonica 75-55 (11-5,13-18,33-12,18-20)

Franzoni 10, Maestrini 2, Antoniotti 2, Conedera 10, Fedi 6, Marta, Staccioli, Anastasi 7, Scorza 4, Vichi 2, Nocciolini 12 coach Todeschini

Prossimo turno: Follonica-Chimenti Livorno, Stagno-Jolly Livorno, Ponsacco-US Livorno, Piombino-Grosseto, Pisa-Rosignano, Dinamo Rosignano-San Vincenzo

Classifica: Stagno e Volterra 6, Chimenti Li, Rosignano, Grosseto e Ponsacco 4, Follonica, US Livorno, Pisa 2, Jolly Li, Dinamo Rosignano, Piombino, San Vincenzo 0.



Passando al settore giovanile il bilancio è di 1-1, con la vittoria dell’Under 18 e la sconfitta dell’Under 13.

L’Under 13 nel suo esordio stagionale in campionato a Portoferraio domenica 27 ottobre alle ore 15.00 è uscita nettamente sconfitta per 71-29 nonostante il buon inizio deli primi 10’ che vedevano gli elbani avanti per 11-9, poi lentamente il fatto di essersi presentati in 9 contro il roster completo dei padroni di casa con 12 elementi tutti del 2007 mentre gli azzurrini si presentano anche con 3 bambini del 2008. Durante la gara 2 infortuni a Ciaffarafà e Tosi, restringono ulteriormente le rotazioni a 7 giocatori e la maggior presenza fisica e tecnica dell’Elba prende il sopravvento sugli azzurrini fino al 71-29 finale.



L’auspicio per il prossimo impegno, molto difficile in casa contro la Pall. Piombino, sabato 2 novembre alle ore 16 è di potersi presentare in 12 recuperando infortunati e malati.

Portoferraio-Follonica 71-29 (11-9,27-8,20-8,13-4) Ruffinato, Ciaffarafà, Tosi,Cenerini, Mendozza, Signorini, Anselmi, Martini, Battaglini. All. Pietrafesa.

Prossimo turno Gea Grosseto e Follonica-Piombino

Classifica Piombino e Portoferraio 2, Follonica e Gea Grosseto 0



Il sapore della vittoria arriva per l’Under 18 che prevale all’esordio stagionale contro l’Arcidosso per 68-57.

L’inizio gara vede un avvio forte e convinto del Follonica con ben 6 triple realizzate da Petri, Ranieri e Bagnoli che abbinata ad una buona difesa scavano un solco fino al 26-9 di fine primo quarto.

Follonica più superficiale nel secondo quarto in cui prede troppi palloni con relativi falli di distrazioni, che consentono agli ospiti di non uscire definitivamente dalla partita con il punteggio di metà gara sul 43-23. Il terzo quarto si gioca sulla stessa falsariga del precedente e con tantissimi liberi concessi all’Arcidosso che contiene il divario a 10’ dal termine sul 61-37. Il team del golfo parte forte nell’ultimo quarto piazzando un parziale di 5-0 e portandosi a +29 ma negli ultimi 5’ accenno di recupero degli amiatini con parziale di 20-2.



Follonica-Arcidosso 68-57 (26-9,17-14,18-14,7-20) Fusco 7, Biagetti, Petri 12, Bartolozzi 2, Bifolco 4, Bianchi 11, Villani 2, Marchi 2, Presenti 1, Ranieri 3, Bagnoli 17, Cornacchini 7. All. Vichi, vice Pietrafesa.

Altri risultati della prima giornata: Invictus Li-US Li 42-54, Pielle Li-Piombino 44-61, Orbetello-Fides Li 43-63, Rosignano-Argentario 44-83

Classifica: Argentario, Piombino, Fides, US e Follonica 2, Arcidosso, Invictus, Pielle, Orbetello e Rosignano 0.

Prossimo turno Fides-Invictus, Arcidosso-Pielle, US-Follonica, Piombino-Rosignano, Argentario-Orbetello.