CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Incidente questa mattina a Castiglione della Pescaia. Uno scooter è finito dentro la buca dei lavori in corso in via Sardegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Illeso l’uomo che si trovava in sella allo scooter. La foto (di Matteo Donati) ha ricevuto molta attenzione sui social diventando una delle foto più condivise del giorno.

di 2 Galleria fotografica Scooter nella buca