Halloween in Maremma: tutti gli eventi della notte più paurosa dell’anno

GROSSETO – Torna la notte più “spaventosa” dell’anno e su tutto il territorio della Maremma sono tantissimi gli appuntamenti dedicati ad Halloween con eventi per tutte le età.

Serata in maschera alla Fattoria La Principina con menù a tema e musica. Si intitola Trick or Treat? La serata da… paura organizzata per Halloween. Giovedì 31 ottobre la notte di Halloween avrà un sapore speciale alla Fattoria La Principina. La serata inizierà con l’aperitivo e proseguirà con la cena… da paura ed intrattenimento musicale a cura di “Andrea Sax”. Nel dopo cena musica e balli con selezione musicale a tema con la serata ed all’insegna del brivido e del divertimento. L’abbigliamento “in maschera” è facoltativo. E’ gradita la prenotazione. Per info: telefono 0564.44141. Evento facebook: www.facebook.com/events/195252451394889/.

Giovedì 31 ottobre, ConfGuide propone Grosseto misteriosa, una visita in notturna del centro storico di Grosseto alla scoperta di edifici ancora presenti, di quelli scomparsi, sepolture longobarde, spedali, cimiteri, forche e soprattutto delle paure che nei secoli hanno caratterizzato la vita dei cittadini. Appuntamento davanti alla Cattedrale alle 21,30, prenotazione al 3385623163, Guida: Fabiola Favilli. Costo 5 euro, gratuito per i bambini.

Quest’anno il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e la Biblioteca Comunale Chelliana si uniscono per accogliervi con tante, terrificanti, iniziative. Il 31 ottobre la festa al Museo si svolgerà dalle 15:30 alle 20 con il seguente programma: – Laboratorio “Guardami e resta di sasso”, (max 50 bambini) età 4-11 anni, orari: 15:30, 16:30, 17:30, 18:30; – Il Museo ti racconta “…resteranno solamente relitti” (max 25 bambini) e “Il mostro nel pozzo” (max 25 bambini). E quest’anno il divertimento è raddoppiato. Alla Biblioteca Chelliana troverai ad attenderti le letture di Michele Neri: “Miti e paure. Odisseo e gli incontri spaventosi nel suo viaggio” (max 25 bambini)

Orari: 16:30, 17:30, 18:30 Ingresso 1euro per i laboratori al Museo. Per info e prenotazioni: Museo 0564 488752 / 760; Biblioteca 0564 488054.

Venghino signori, venghino!. Dal 31 ottobre alle 18 alla Galleria Eventi, in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto, il più grande spettacolo mai visto: animali, acrobati, giocolieri, clown, meraviglie della natura, automi incredibili, mirabolanti scoperte, tutto questo e molto altro potrete ammirare alla nuova mostra collettiva “Venghino signori, venghino!”. Un’esposizione dedicata ad un mondo magico, surreale, assurdo, sempre in bilico tra realtà e finzione, sogno e incubo, pervaso dall’odore di arachidi e zucchero filato. Un omaggio ai grandi circhi itineranti in voga tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo, caratterizzati non solo dalle mirabolanti imprese di trapezisti, clown e giocolieri,ma anche popolato da persone stravaganti, deformi, e arricchito da improbabili esposizioni in grado di suscitare lo stupore e l’orrore di grandi e piccini. Per saperne di più LINK.

Montemerano (Manciano) è uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, dalle origini antichissime, il cui centro storico mostra chiaramente tutti i tratti tipici dell’architettura medievale. Rappresenta così il palcoscenico perfetto per Halloween e la “Festa delle Streghe”, che si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre. L’evento è divenuto, negli anni, uno dei più attesi nel borgo toscano, amato dalla gente del posto e dai tantissimi turisti che ogni anno lo scelgono come meta di un viaggio in Toscana. Per tre giorni i vicoli del borgo maremmano vengono trasformati, divenendo la casa di streghe, stregoni e fantasmi. Musica, intrattenimento e tanto divertimento per le vie del paese, dove si potranno incontrare “spaventosi” personaggi, ma anche ballare ed assistere alla sfilata dei costumi più belli. Il programma completo a questo LINK.

Labirinti di paura, case dell’orrore, spettacoli di fuoco e una parata delle maschere a conclusione di una serata da brividi. Sono questi gli ingredienti della Festa di Halloween che si sta preparando a Massa Marittima in vista di giovedì 31 ottobre. Una festa che, nella sua quarta edizione, ha tutte le carte in regola per diventare un evento tra i più attesi e interessanti di tutto il territorio maremmano e non solo. Per saperne di più LINK

Halloween arriva anche al Centro Commerciale Maremà. Giovedì 31 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 una festa da brivido con streghe, trampolieri, dolcetti e zucchero filato. Evento adatto ai bambini.

Al Wooden beer shop il 31 ottobre si festeggia Halloween e si celebra la zucca con Happy pumpkin hour dalle 19 alle 23. Presentazione della birra artigianale “Salinzucca”. Ad accompagnare la birra, tanti stuzzichini a base di zucca. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1044089795935570/.

Al Faq live music club è Enjoy night con la nottata La casa degli specchi. Durante la serata verranno premiati i look più stravaganti e originali con sorprese e molti premi. Ingresso 15 euro drink incluso. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/961232284220661/

Halloween al Comix Café è Total black night. Dalle 19 aperitivo a tema e dalle 22 musica live con Irene&Giulio Acoustic Duo. Per tutta la sera gadjet e black cocktail. Il vestito a tema è molto gradito. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/527308104511721/.

All’Irish soul pub è Halloween 2019, festa a tema con apericena dalle 19.30 a oltranza. Premio al miglior trucco. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/706905609818768/.

Al Jab Club, in piazza del Sale a Grosseto, si festeggia Halloween a partire dalle 23.30 con una serata terrificante. Maschera gradita. Ingresso 10 euro. 3398192256 – 3332830612. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/934193420300310/.

La Pro loco Istia d’Ombrone (Grosseto) presenta Halloween nel borgo, una serata dedicata a giochi, storie e leggende. Dalle 16.30 streghe, fantasmi e vampiri terranno svegli persino i ghiri. Cibo e musica con dj Riky Bartalucci. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2332470240400801/

Zig Zag Club presenta, in collaborazione con Undici eventi, Halloween night. Appuntamento a Porto Ercole, viale Cala galera, giovedì 31 ottobre dalle 23.30. In consolle: Francesco Masetti, Baba, Dj cappie e RainJhon. Ingresso 15 euro. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/482690305656130/.

Giovedì 31 ottobre alle 16.30 il Museo Magma di Follonica aspetta i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni per festeggiare Halloween con un laboratorio creativo ‘misterioso’. Costo del biglietto, 2 euro. Info e prenotazioni: 0566 59027 frontoffice@magmafollonica.it

Pomeriggio di Halloween alla Croce rossa di Gavorrano. Dalle 16.30, in via Giusti Filare (sede Cri) giochi per bambini, truccabimbi, e concorso zucca più bella.

Letture animate in lingua inglese, intaglio di zucche, mercatino, trucca-bimbi, musica e tanti laboratori. Sono soltanto alcuni degli ingredienti di Halloween school market, l’iniziativa organizzata dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria “Calvino” di via Cavour, insieme alle loro docenti e con la collaborazione dei genitori. “Halloween school market” si terrà martedì 29 ottobre dalle 16 alle 18, nel giardino del plesso. Saranno due ore di divertimento in cui i bambini (sono invitati tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie) potranno cimentarsi in numerose attività ludiche e creative oltre ad assistere a interessanti letture animate in lingua inglese. Ma non solo. Per saperne di più LINK.