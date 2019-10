Grosseto, domenica ragazzi gratis in Curva Nord: ecco come

GROSSETO – La società biancorossa riapre la Curva Nord ai ragazzi delle scuole calcio della provincia di Grosseto. “In occasione della partita di domenica prossima 3 novembre tra Us Grosseto e Cannara – si legge nel comunicato stampa -, in programma alle ore 14.30 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, la società unionista comunica che i bambini e i ragazzi delle scuole calcio della provincia di Grosseto entreranno gratis in Curva Nord mentre i genitori avranno la possibilità di acquistare un biglietto simbolico al costo di 2 euro“. Ancora un’apertura, dunque, alla città e alla provincia a stringersi intorno ai colori biancorossi simbolo di un’identità forte nata ben 107 anni fa.

“Vogliamo dare la possibilità a tutti i ragazzi delle scuole calcio della provincia e ai loro genitori – ha spiegato Simone Ceri, coopresidente dell’Unione sportiva Grosseto – di poter seguire il Grifone praticamente a costo zero. Vogliamo ricreare quell’unione tra giocatori, società e città che ha sempre contraddistinto questi colori sin dai tempi del Campo Amiata, quando il Grosseto calcio non rappresentava solo lo sport cittadino ma quell’identità, quella passione e quell’orgoglio, che ogni grossetano ha nei confronti della propria città. Ci auguriamo di vedere la nostra bella Curva sempre più piena perché i nostri giocatori possano dal campo sentire cantare grandi e soprattutto piccini”.