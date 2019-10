Gli cade un ramo in testa mentre taglia la legna: boscaiolo in ospedale

ARCIDOSSO – Un uomo è rimasto ferito questa mattina nel bosco nel comune di Arcidosso. L’uomo, 38 anni, boscaiolo, stava facendo il taglio del bosco in località le Macchie, quando ha preso un grosso ramo in testa. L’uomo, straniero, è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2. Sul posto la medicina del lavoro della Asl e i carabinieri.