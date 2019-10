Fratelli d’Italia si rinnova: «Scendiamo in piazza per coinvolgere i cittadini»

ORBETELLO – «I risultati delle ultime tornate elettorali, hanno consacrato in maniera sempre crescente il nostro partito, premiandolo con una fiducia che intendiamo ripagare con il lavoro e con una nuova fase organizzativa» a dirlo, in una nota, è il circolo di Orbetello di Fratelli d’Italia che annuncia iniziative pubbliche volte a coinvolgere la cittadinanza nel rinnovo degli organismi dirigenti.

«Siamo forza di governo in molti comuni della Maremma – spiega ancora la nota – sviluppando una classe dirigente di prim’ordine, classe dirigente che vuole aprirsi ancora a tutti coloro abbiano la volontà di sposare i temi di una destra moderna, pronta alle future sfide ed a crescere ancora. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri itineranti, per ampliare la partecipazione, per portare avanti le nostre battaglie ed aprire una nuova campagna di adesione a Fratelli d’Italia».

«L’obiettivo – conclude la nota – è quello di rinnovare gli organi, a partire dalla segreteria locale. Vi aspettiamo per la raccolta firme per le quattro proposte di legge di iniziativa popolare: elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Orbetello e tutta la Costa d’Argento sono da sempre un punto di riferimento importante e desideriamo esserlo ancora in misura maggiore».