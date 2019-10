Footgolf, grande prestazione e Coppa Toscana per i gavorranesi Matteini e Melillo

GAVORRANO – Sono Paolo Matteini e Antonio Melillo i vincitori della della Coppa Toscana a coppie nella categoria over 45 di footgolf. Il risultato arriva dopo una lunga giornata di gare, domenica scorsa sui campi del Golf Club di Livorno, in cui i due footgolfers portacolori della squadra Footgolf Cecina, si sono aggiudicati il primo posto assoluto durante una gara combattuta fino all’ultima buca.

La giornata, suddivisa in due gare, oltre alla coppa toscana, ha decretato anche la coppia campione regionale. Classifica questa che ha visto i due gavorranesi terminare per pochi punti al terzo posto, a causa di una seconda gara sfavorevole.

Sempre nella seconda gara, giocata nel pomeriggio, una grande prestazione anche dell’altra coppia targata Footgolf Cecina, composta da Maurilio Ceccherini e Giacomo Fillini, che si sono piazzati primi assoluti nella propria categoria, dando un’altra grande soddisfazione al presidente del club Daniele Busoni.

L’ennesima soddisfazione per il Footgolf Cecina arriva anche dall’atleta livornese Patrizia Busoni, in coppia con Paola Candia. Le due giocatrici si aggiudicano la coppa toscana femminile, piazzando così la ciliegina sulla torta al termine di una giornata targata tutta Footgolf Cecina.

Il prossimo appuntamento sarà per le finali di categoria del campionato regionale, organizzate da Footgolf Toscana, che si giocheranno domenica 10 novembre presso il Golf Club Toscana Il Pelagone, dove la squadra maremmana, giocando in “casa”, cercherà di far valere il fattore campo.