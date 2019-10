Festa di Ognissanti e dei defunti: ecco gli orari del cimitero della Misericordia

GROSSETO – Di seguito l’orario delle iniziative e celebrazioni eucaristiche che si svolgeranno al cimitero della Misericordia di Grosseto in via Aurelia Nord nei giorni 1 e 2 novembre in occasione della celebrazione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

VENERDI’ 1 NOVEMBRE: FESTA DI OGNISSANTI

15:30 Santa messa celebrata dal cappellano don Ivano Rossi

SABATO 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

9:00 Santa messa celebrata dal cappellano don Ivano Rossi

10:00 Santa Messa celebrata dal cappellano don Ivano Rossi

11:15 Deposizione corona al Monumento dei caduti Quarto Stormo

15:30 Santa messa celebrata dal vescovo Rodolfo Cetoloni

Al termine del sacro rito, il vescovo impartirà dall’obelisco centrale del campo santo la tradizionale benedizione ai presenti e ai defunti.

Per l’occasione, a partire da ieri, lunedì 28 ottobre, al giorno domenica 3 novembre, il cimitero della Misericordia effettuerà il seguente orario: 8:00 – 19:00

Da lunedì 4 novembre effettuerà invece il consueto orario invernale: dal lunedi al sabato dalle 8 alle 18; la domenica alle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Infine, la Misericordia informa che tutti gli utenti i cui congiunti siano tumulati nella zona del cimitero interessata dai lavori di consolidamento che quest’anno è possibile accedervi se accompagnati dal custode.