Endurance, Tognoni e De Stasio conquistano Roma col primo posto di categoria

FOLLONICA – Un altro titolo per la coppia di atleti maremmani Denis Tognoni e Marco De Stasio dell’Himod Bike Follonica che ad Ostia (Rm) si aggiudicano il primo posto nella propria categoria e un terzo nella classifica generale durante la sei ore dell’ultima prova dei circuito tosco-laziale endurance; una gara su un percorso totalmente pianeggiante di 7,3 chilometri al quale hanno partecipato 142 corridori.

Grazie ad un’ottima prestazione su un percorso a loro non proprio congeniale, sono comunque riusciti a dominare per tutte le sei ore di gara. Con questa ultima prestazione i due bikers follonichesi si sono aggiudicati anche la maglia di campioni del circuito tosco-laziale che include, oltre a quella di Ostia, anche le precedenti tappe di Rosignano, Monticiano e San Gregorio da Sassola.