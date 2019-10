Consiglio comunale: via libera alle nuove commissioni. Ce ne sarà anche una sulla geotermia

CASTEL DEL PIANO – “Ieri si è svolto un consiglio comunale molto intenso e denso di argomenti – a riferirlo è Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano -. A inizio consiglio, nelle comunicazioni, ho voluto dare risalto a tutte le attività svolte da me e dai miei consiglieri. In particolare, la bellissima e partecipata camminata nella nostra Conca d’oro, che ha visto impegnato più di 120 persone, e all’evento di domenica prossima, 3 novembre, dove nei piazzali antistanti al Kronos si svolgerà la Carovana della salute”.

Durante il consiglio, sono poi stati adottati due regolamenti. Il primo disciplina l’utilizzo della telefonia mobile per dipendenti e amministratori. Con il nuovo gestore il comune risparmierà più di mille euro l’anno. Il secondo modifica il regolamento per la costruzione di commissioni permanenti consiliari e comunali. “La nostra volontà di creare uno spazio di dialogo anche con l’opposizione è stata mantenuta – interviene Luca Salvadori, capogruppo di maggioranza, che ha presentato la proposta in Consiglio -. Negli scorsi anni queste commissioni non sono mai state attivate, facendo perdere un’occasione di riflessione sia con l’opposizione che con altri soggetti esterni al consiglio, che potranno prendere parte ai lavori. Ci tengo a sottolineare che è stata inserita anche una commissione consiliare dove si parlerà di geotermia, così da dare il giusto spazio a chiunque voglia dare il proprio contributo in materia. Inoltre valuto con soddisfazione che il punto sia passato all’unanimità”.

Ultimo punto all’ordine del giorno, la votazione per uscire dalla gestione associata dei servizi dei tributi. Adesso dopo il prossimo voto all’unione dei comuni il servizio tornerà in capo al Comune.