Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Altro fine settimana molto positivo per le squadre giovanili dell’Us Grosseto. La Juniores nazionale di mister Angeli batte tra le mura amiche il Real Forte Querceta per 4-1. Bene anche gli Allievi regionali di mister Consonni, che pareggiano 1-1 nel derby con la Nuova Grosseto. Vittorie condite da tanti gol per le due formazioni dei Giovanissimi: quella di mister Pieri che batte il Manciano per 14-1 e quella di mister Picardi che batte la Nuova Grosseto per 6-1. Ecco tutte le partite e i tabellini.

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Real Forte Querceta 4-1

La truppa di mister Angeli batte il Real Forte Querceta con una bella prestazione. Straordinaria prova di Mileo che salva, soprattutto nel primo tempo, la porta con grandi interventi. Grosseto pimpante: passa un minuto e colpisce subito un palo con Agostini. Al 21’ bel tiro di Yildiran deviato in angolo. Al 23’ gran tiro di Berlenghi e grandissima risposta di Mileo, che si ripete poco dopo sul colpo di testa di Berlenghi. Al 43’ il Grosseto passa: grande percussione sulla destra di Chelini che mette in mezzo per Fregoli ed è 1-0. A fine primo tempo Pellegrini pareggia. Nella ripresa ci pensa Pratesi, al 10’, a riportare sopra i biancorossi. Al 13’ st altra grande parata di Mileo su tiro di Agostini e al 24’ Guazzini fa 3-1. Il Grifone chiude i giochi, al 30’, con il colpo di testa di Guazzini che fa 4-1 e regala il primo posto ai maremmani.

ALLIEVI REGIONALI: Nuova Grosseto-Us Grosseto 1-1

Finisce con un pareggio sostanzialmente giusto, il derby di Grosseto al termine di una partita combattuta e condizionata da un caldo estivo. All’8’ la squadra di Consonni è già in vantaggio con la rete di Lucattini: cross di Mema, corta respinta di Trinchini e Lucattini lesto a ribadire in rete da distanza ravvicinata. Al 21′ tiro al volo di Filippi, in due tempi parata di Trinchini. Al 24′ azione corale del Grosseto: giro palla difensivo De Michele, Cerulli e apertura sulla destra per Salvadori che crossa per la testa di Torti; Trinchini devia sulla traversa. Al 30′ contatto Cerulli Vecchioni defilati in area: per l’ arbitro è rigore che Rotondo realizza spiazzando Comi, per il classico gol dell’ex. Il Grosseto non ci sta e un minuto dopo il tiro di Mema sfiora il palo. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa che si fanno vedere con una bella punizione di Rotondo che Comi devia in angolo. Al 58’ fuori Filippi e Salvadori, dentro Bruni e Di Chiara, all’esordio stagionale. All’ 80′ ultima occasione ancora per il Grosseto ma il tiro di Cargiolli è parato ancora una volta da Trinchini. Domenica prossima partita casalinga contro il fanalino di coda Gracciano.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Us Grosseto-Manciano 14-1

Ancora una partita ricca di gol per i Giovanissimi di mister Pieri, che ospitano il Manciano. Partita subito in discesa per i biancorossi unionisti che vanno in vantaggio dopo appena tre minuti con la rete di testa di Tenci, su cross di Bardi. Lo stesso Tenci si ripeterà ben sei volte mettendo a segno sette delle quattordici reti biancorosse. In gol anche Benetello, per lui doppietta in quattro minuti, Solari, Zarone, Gamberi, Presicci e Turbanti. Per il Manciano in gol Caccialupi.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Nuova Grosseto-Us Grosseto 1-6

Comincia subito all’attacco il Grosseto di mister Picardi, che dopo appena sei minuti trova la rete del vantaggio con Generali, su assist di un ispiratissimo Fregoli. Al 10’ arriva il raddoppio di Bojinov, che segna il primo dei suoi due gol di giornata da ex. Al 25’ su corner di Fregoli gli unionisti triplicano il vantaggio con Frediani. Al 27’ uno scatenato Bojinov deve fare i conti con la bella parata di Mantellassi, che salva la sua porta. Nella ripresa l’Us Grosseto aumenta il proprio vantaggio. Il gol della bandiera per la Nuova Grosseto arriva a cinque minuti dalla fine con la firma di Curti. Sabato prossimo la truppa di mister Picardi dovrà fare i conti con il Venturina.

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Real Forte Querceta 4-1

US GROSSETO: Mileo, Chelini, Tropi, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Riitano, Pineschi, Cerretti, Bojinov, ,Yildiran. A disposizione: Coppola, Fattoi, Lupo, Palmieri, Meacci, Marraccini, Guazzini, Pratesi. All. Angeli.

REAL FORTE QUERCETA: Mariani, Berlenghi, Gandolfi, Del Dotto, Pini, Da Prato, Pieretti, Agostini, Pellegrini, Marcellusi, Dal Poggetto. A disposizione: Della Tommasina, Andreazzoli, Cervia, Leonardi, Giuliani, Deda, Pedonese, Ballani, Mussi, Ballani. All. Vannoni.

RETI: 43′ Fregoli, 46′ Pellegrini, 10’ st Pratesi, 24’ st Guazzini, 30’ st Sacchini.

ALLIEVI REGIONALI: Nuova Grosseto-Us Grosseto 1-1

NUOVA GROSSETO: Trinchini, Fedeli, Biserni, Paganucci, Solari, Loffredo Cavallo, Berti, Vecchioni, Rotondo, Velay. A disposizione: Mazzi, Aramini, Guadagnoli, Catocci, Miranda, Moroni, Rossi, Cagnani. All. Romagnoli.

US GROSSETO: Comi, Angiolini, Mema, Papini, Cerulli, De Michele, Salvadori, Lucattini, Torti, Filippi, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Mascelloni, Franceschini, Falconi, Cargiolli, Bruni, Stefi. All. Consonni.

RETI: 8′ Lucattini, 30′ rig. Rotondo.

GIOVANISSIMI A: Us Grosseto-Manciano 14-1

US GROSSETO: Lauicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Affabile, Veglianti, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Corti, Turbanti, Presicci, Arrigucci, Benetello, Colli. All. Pieri.

MANCIANO: Nesti, Gallinelli, Santoni, Chelaru, Caccialupi, Casi, Bernardi, Angelino, Loffredo, Bianchi, Casi. A disposizione: Miklasz, Nica, Cappelletti. All. Ginanneschi.

RETI: 3’, 22’, 23’, 9’ st, 11’ st, 13’ st, 16’ st Tenci, 23’ Caccialupi, 27’ Zarone, 31’ Solari, 34’ Gamberi, 2’ st e 6’ st Benetello, 15’ st Presicci, 23’ st Turbanti.

GIOVANISSIMI B: Nuova Grosseto-Us Grosseto 1-6

NUOVA GROSSETO: Mantellassi, Coppolecchia, Buonfiglio, Caporali, D’Andrea, Venturelli, Certi, Barricelli, Violante, Torolla, Niccolini. A disposizione: Di Lorenzo, De Pascale, Culicchi, Minelli, Nati. All. D’Andrea.

US GROSSETO: Conti, Busetta, Picci, Steri, Frediani, Sabatini, Giulianini, Generali, Bojinov, Fregoli, Nardi. A disposizione: Dani, Fommei, Graffietti, Palombo, Pimpinelli, Ibraimi, Allegro. All. Picardi.

RETI: 6’ Generali, 10’ e 6’ st Bojinov, 25’ Frediani, 18’ st e 33’ st Pimpinelli, 30’ st Curti.