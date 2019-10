Turno infrasettimanale di coppa per l’Hc Castiglione che ospiterà il Follonica A

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno infrasettimanale di coppa Italia per la formazione di serie B dell’Hc Castiglione: martedì alle 20 al Casa Mora il quintetto di Raffaele Biancucci ospita il Follonica A, per quella che sembra una delle gare decisive per stabilire la prima forza del girone.

Intanto nel fine settimana le formazioni giovanili dell’Hc sono state entrambe battute: l’Under 17 ha perso 2-1 nel derby a Grosseto. Un incontro bellissimo e tirato, risolto di fatto da uno sfortunatissimo autogol di pattino di Perfetti nel primo tempo. La partita ha ruotato tutta intorno a quell’episodio, con il Castiglione che ha provato in tutti modi a riequilibrare la gara, infrangendosi però regolarmente sul muro eretto dal portiere grossetano Raffaello Ciupi insuperabile. Il pressing dell’Hc Castiglione col passare dei minuti si è fatto più intenso, ma puntualmente a tre minuti dalla fine è arrivato il raddoppio biancorosso con Casini. Il Castiglione segna quasi subito: un rigore di Matteo Mantovani supera il portierone biancorosso, con gli ultimi due minuti che diventano vibranti e palpitanti, ma i biancocelesti non riescono a passare.

I piccoli dell’Under 13 di Gigi Brunelli, tutti al primo anno, hanno disputato una partita vivace contro l’Spv Viareggio, una squadra di ragazzi di buon livello, uscendo sconfitti ma con onore con il risultato di 4-2. I gol biancocelesti portano la forma di Fregonese e Malvezzi.