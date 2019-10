GROSSETO – Come si apre un’impresa? Come si accede al credito? Ma anche come fare marketing al tempo di internet. È stata una grande giornata di confronto e formazione quella organizzata da Confesercenti nel primo Open day organizzato dall’associazione di categoria. Un incontro aperto alla città, agli imprenditori, a chi imprenditore vuole diventarlo ma anche alle scuola con la collaborazione con l’istituto Leopoldo II di Lorena che da tempo sulla gestione delle imprese (virtuali) lavora con i propri ragazzi.

La giornata è stata suddivisa in due parti, una di seminari e l’altra di consulenze e sin dalla prima mattina le imprese hanno potuto accedere ai desk informativi e avere consulenze specifiche su obblighi fiscali, formazione e sulla mutua sanitaria gratuita dedicata agli associati Confesercenti.

Nel pomeriggio, ospiti dell’open day, una settantina di studenti che hanno potuto toccare con mano cosa significhi aprire e gestire un’azienda.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo nostro primo Open day – afferma Mario Filabozzi settore sindacale Confesercenti -, sia per quanto riguarda l’affluenza che la fattiva partecipazione delle imprese e dei ragazzi delle scuole. Ragazzi e imprenditori hanno mostrato molto interesse per gli argomenti trattati, ed espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’evento. Siamo convinti che momenti di incontro come questo, tra le imprese di oggi e di domani e chi, come noi, lavora ogni giorno per assistere le aziende, siano fondamentali per la crescita di tutto il territorio».