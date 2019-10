Riorganizzazione del Centro commerciale naturale: ecco dove e quando iscriversi

MASSA MARITTIMA – Facendo seguito a quanto stabilito nella riunione dello scorso 21 ottobre tra il Comune di Massa Marittima e i commercianti, in cui fu stabilito di riorganizzare il Centro commerciale naturale (Ccn) e rinnovare le iscrizioni, l’assessorato alle Attività produttive comunica quali sono i negozi in cui gli interessati possono iscriversi al Ccn, negli orari di apertura, nel periodo che va dal 28 ottobre fino al 10 novembre. Si tratta della paninoteca N’tanto alla canna di Gaia Baldanzi, via della Libertà 34/36, Cose Belle Boutique, via della Libertà 10, il Bacchino in via Moncini 8, Ferramenta EmmeTi, via Goldoni 43 e infine la Gioielleria Neri Viria, Corso Diaz 33.