La Solari Grosseto si riscatta dopo la prima sconfitta, battuto il Carrara

GROSSETO – La Solari Grosseto Handball riscatta immediatamente la sconfitta subita sabato scorso dal Follonica imponendosi contro il Carrara, all’esordio in questo campionato non avendo giocato ancora la prima di andata.

Partita impostata molto bene dai ragazzi di Chirone, che dopo pochi minuti conducono +4 con punteggio 5-1 sugli ospiti. Carrara reagisce e si porta sul 7-6. Ritmo altissimo da entrambe le squadre, Carrara cambia soluzioni e strategie, Grosseto risponde con determinazione e chiude la prima frazione di gioco sul +1. Nella ripresa stessa musica con Grosseto che gestisce il vantaggio.



Nel finale Carrara cambia ancora e gioca l’ultimo Jolly ma non riesce ad arginare il gioco sprizzante dei padroni di casa che fanno del contropiede la loro arma vincente. Buona la difesa che comincia ad assimilare il lavoro del coach, indirizzando subito veloci contropiedi non appena si conquista la palla. Spettacolo al palasport molto apprezzato dal pubblico, soddisfatto e caloroso come sempre nei confronti dei propri beniamini.

Finale -5. Grosseto, dopo il 15mo del primo tempo, rimane sempre in vantaggio per tutto il resto della partita; anche quando gli ospiti si sono fatti sotto in un paio di occasioni i biancorossi hanno saputo mantenere i nervi saldi e hanno costruito palla su palla il vantaggio finale con lucidità e determinazione.



In evidenza Francesco Pio Del Giudice, mattatore dell’incontro con ben 20 realizzazioni, e il portiere Esposito Francesco, autore di molte e spettacolari parate. A segno anche Bartoletti, 5 reti all’attivo, 2 reti per Sclano e Kellner, 1 rete a testa per il trio Miglianti, Grechi, Nunziatini.

Gli Apuani rientrano dalla trasferta con la consapevolezza di essere in salute e di poter giocare con tutti gli avversari, a partire da mercoledì contro l’Arezzo.

Pausa ora per i grossetani che avranno due settimane per consolidare i progressi fatti e lavorare alla trasferta del prossimo 9 novembre, proprio col Petrarca Arezzo. Incontro interessantissimo che proietterà subito una della due squadre all’inseguimento delle migliori.

Serie B maschile: Grosseto-Carrara 32-27 (primo tempo 14-13)

Arbitro: Birra Bruno.

Grosseto Handball: Sclano, Del Giudice, Esposito, Rizzo, Vichi, Kellner, Bartoletti, Miglianti, Grechi, Nunziatini, Saccone, Carnesecchi, Ceci, Tinacci, Ferraiuolo.

Allenatori: Chirone Stefano – Quinati Lorenzo.

Dirigente: Grechi.

Pallamano Carrara: Biagioni, Perfigli, Mazzanti,De Giorgi, Vanello, Benedetti,Stefani, Maselli A., Maselli F., Venturini, Lorenzini, Meoni, Berti.

Dirigente: Cosci I.- All. Vezzoni.