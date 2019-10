Nasce il circolo di Fratelli d’Italia a Castiglione, Rossi: «Pronti per un Comune che ha perso credibilità»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Si è riunito il comitato promotore del circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia e siamo pronti a partire anche in un comune che sta perdendo posizioni e credibilità”. Con queste parole, il portavoce provinciale FdI Fabrizio Rossi ha dato il via libera alla costituzione del circolo Fratelli d’Italia a Castiglione della Pescaia.

“Già tanti iscritti al partito lo hanno richiesto in passato, adesso è il momento di uscire allo scoperto e scommettere sul cambiamento anche a Castiglione della Pescaia – prosegue Rossi -. Sarà un circolo aperto a tutti coloro che si riconoscono nella destra politica di FdI che fa della coerenza e dei valori la sua principale ragione di esistenza. Anche a Castiglione soffia un vento di cambiamento, tutti gli indicatori politici ne sono la testimonianza. La stessa amministrazione di sinistra non ha saputo interpretare le aspettative dei castiglionesi, sempre delusi di una gestione della cosa pubblica non all’altezza delle sfide attuali. Turismo, urbanistica e lavoro i nodi irrisolti dalla giunta Farnetani”.

“Il comitato promotore – conclude il portavoce – sarà composto da Giorgio Seri, coordinatore, da Roberto Lavagni e Antonio Fico. Contattateli per costruire, e presto inaugurare, il circolo FdI a Castiglione della Pescaia”.