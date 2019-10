L’Istituto Fossombroni in campo con il Simply Soccer

GROSSETO – Un torneo di calcio denominato Simply Soccer è quello andato in scena sul campo da gioco di via Calabria, al Sacro Cuore. Le classi seconde a indirizzo sportivo, ovvero le sezioni D-E-F, del Fossombroni, si sono misurate con un torneo di calcio in cui hanno dovuto pensare anche ad altri aspetti che andavano al di là del gioco. In primis l’arbitraggio, sempre ad opera degli studenti, e in seconda battuta anche l’aspetto organizzativo delle varie squadre.

E’ stata scelta la disciplina del calcio seguendo i principi del Simply Soccer nazionale, che prevede che lo sport si adatti alla persona e non il contrario. Il progetto parte dalle polisportive giovanili Salesiane con l’intento di ridare dignità allo sport più amato in Italia, con l’intento di andare a ricreare spazi di gioco aperti e liberi, come nelle vecchie tradizioni. Ad accompagnare gli studenti nel percorso sono stati gli insegnati Luigi Amoruso, Gabriella Corzani e Stefano Rosini.