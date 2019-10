Le Under 16 dell’Azzurra concedono solo un set, battuto in rimonta il Dream Volley Blu

GROSSETO – Prova magistrale per le Under 16 dell’Azzurra Grosseto di Ilaria Colella che è riuscito a metter sotto il blasonato Dream Volley Blu per 3 a 1. Pur con le infortunate Schiavo, Magnani e De Simone, le grossetane non hanno abbassato la guardia e anzi tirato fuori il giusto spirito. Il primo set si è concluso a favore delle pisane per 20 a 25 ma dal secondo, il Grosseto ha rialzato la testa aggiudicandosi gli altri con i parziali di 25-20 / 25-19 e 25-13.

Tutto il gruppo ha dato prova di saper reagire, stringere i denti e affrontare le situazioni con calma e attenzione. Da sottolineare la buona prova all’esordio come titolare del libero Scarlatti che, chiamata a sostituire De Simone, ha fatto davvero una buona prova. Infine una nota di merito straordinaria va ad Anna Raulli che oggi ha davvero “sbancato” in tutti i fondamentali (foto di Andrea Forti).

Le convocate: Martina Antonini, Zhaida Forti, Noemi Scarlatti, Lusiana Lanej, Anna Raulli, Francesca Biserni, Alice Manaschi, Maya Spina, Beatrice Caselli, Federcia Sallei, Elisa Toniazzi e Carmen Ferrante. Dir. Acc. Elena Pasqui.