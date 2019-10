Istruzione superiore adulti: 400 iscritti al Polo Bianciardi. E le lezioni si fanno su internet

GROSSETO – Il percorso per l’istruzione degli adulti offerto dal Polo Bianciardi di Grosseto rappresenta una rarità nel panorama italiano delle offerte didattiche per coloro che desiderano frequentare un corso di studi e conseguire il diploma di istruzione superiore in età adulta.

Improntato all’utilizzo delle nuove tecnologie che consentono una didattica “online”, con lezioni in video conferenza e con l’utilizzo di una piattaforma moodle a disposizione di studenti e docenti ventiquattro ore su ventiquattro, raccoglie ad oggi oltre 400 iscritti dei quali circa 150 residenti in ogni parte di Italia. Per questi ultimi è prevista una presenza su Grosseto per quattro volte in un anno scolastico in modo da fruire di lezioni full immersion in presenza per almeno tre giorni.

Uno staff di docenti consolidato ed esperto nella somministrazione di didattica con metodologie innovative, insieme alla dirigente del Polo Bianciardi, Daniela Giovannini, ha accolto nei giorni 10, 11 e 12 ottobre i numerosi iscritti presentando il corso e augurando un buon inizio di anno scolastico.

Gli iscritti, come detto, risiedono in varie regioni italiane, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e grazie al web hanno preso contatto con la nostra realtà, a tutt’oggi l’unica in Italia ad offrire questo tipo di percorso formativo per gli adulti.

“Sono corsisti con un’età media di circa 40 anni che svolgono lavori o professioni molto diversi tra loro – affermano le coordinatrici del corso, le professoresse Roghi e Menchetti -. Ci sono operatori sanitari, appartenenti alla pubblica sicurezza, ma anche manager e imprenditori. E’ emozionante vedere come la richiesta di istruzione da parte degli adulti si faccia via via sempre più consistente e richieda un tipo di insegnamento/ apprendimento calibrato sulle loro necessità ed esigenze che sono pur sempre condizionate da impegni lavorativi e familiari”.

“La nostra offerta – continuano -, con video lezioni distribuite su orari settimanali che vanno dal pomeriggio alla sera, risponde in modo adeguato e personalizzato alle richieste degli studenti; in aggiunta possiamo anche dire che, con gli incontri in presenza, anche noi contribuiamo a diffondere la conoscenza della nostra città e della nostra terra a livello nazionale”.

“Va sottolineata inoltre la ormai collaudata collaborazione con le Forze armate che, proprio grazie alla tipologia del percorso offerto, consente a militari impegnati su varie sedi, comprese quelle estere, di partecipare comunque a questa importante formazione – concludono -. Il percorso per adulti del Polo Bianciardi si sviluppa inoltre, come ormai ben noto, anche sulle sedi di Grosseto, Porto Santo Stefano, Follonica, Paganico, Castiglione della Pescaia e Isola del Giglio, grazie alla sinergia ed alle intese operate con le amministrazioni comunali”.