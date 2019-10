Il vantaggio delle offerte luce di Iren

Molti utenti, visto l’alto consumo di energia elettrica legato anche all’uso di condizionatori o climatizzatori che aiutano ad affrontare sia le stagioni calde che quelle fredde, decidono di scegliere il gestore che offre le tariffe più basse. Una delle compagnie più forti negli ultimi anni è Iren, che offre un ottimo servizio ad un piccolo prezzo.

Iren nasce nel 2010 con la fusione delle società che gestivano le forniture di acqua, luce e gas in alcune province del nord Italia. Si tratta di una società molto grande in quanto questa possiede anche delle centrali di produzione di energia elettrica e idroelettrica.

Per questo motivo è in grado di offrire i prezzi vantaggiosi sul mercato sia nel campo della fornitura elettrica che in quella del gas.

Chiunque sia alla ricerca di un buon gestore per la fornitura di energia elettrica cerca sempre di approfittare della presenza di offerte che permetteranno di risparmiare ancora di più sui prezzi della fattura finale. Oggigiorno è essenziale cercare di spendere il meno possibile a causa delle numerose spese che una famiglia affronta quotidianamente.

Proprio per questo Iren è uno dei gestori più scelti per le numerose offerte luce che offre. Infatti sono disponibili contratti che permettono di fissare il prezzo della componente energia fino a 24 mesi oppure di ottenere sconti molto significativi applicati direttamente nelle bollette bimestrali. Oltre alle tariffe della luce, è molto importante anche valutare tutte le offerte aggiuntive, i servizi che rendono più pratico il contratto con l’azienda di gestione. Cosa da non sottovalutare è la presenza di un buon servizio clienti in grado di essere presente e di risolvere ogni tipo di problema o chiarire ogni incomprensione del cliente.

Iren ti dà la possibilità di trovare l’offerta più adatta a ogni utente anche tramite il suo sito online che vede ogni giorno centinaia di visualizzazioni. Grazie al portale, potrai confrontare le varie tariffe luce e gestire la tua bolletta della luce in modo da riuscire anche a contenere le spese.

Non solo questo gestore è in grado di offrire un’offerta adatta a ogni cliente che si basa sui consumi che quest’ultimo fa in casa propria, ma offre anche una polizza assicurativa. Si tratta di un’assicurazione che copre i piccoli guasti della propria abitazione e che sarà attiva per tutta la durata dell’offerta in moda da garantire un servizio di pronto intervento in qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualsiasi giorno della settimana, che sia festivo o lavorativo. Il costo di questa assicurazione sarà applicato direttamente in bolletta e avrà un prezzo fisso e invariabile per due anni.

In base alle proprie abitudini sul consumo di energia elettrica è possibile attivare le diverse offerte che Iren propone: Iren Placet Luce che offre un prezzo fisso o variabile oppure Iren Energia Web e Iren Tuttoapposto Luce che offrono entrambe una tariffa mono oraria fissa.

Con Iren potrai trovare l’offerta più adatta e smettere così di pagare bollette troppo alte per il consumo di energia elettrica.