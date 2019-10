“Follonica in mongolfiera”: ecco le date del festival. E il fumetto

FOLLONICA – “Follonica in mongolfiera” svela le sue date: il festival si terrà all’Ippodromo dei Pini di Follonica sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019, durante le festività natalizie. Si tratta di una manifestazione per tutte le età, che si svolgerà fin dalle prime ore del mattino, quando prenderanno forma i “giganti dell’aria”.

“Una festa magica, piena di suggestioni, dedicata alle famiglie e in particolare ai bambini – dichiara l’assessore Alessandro Ricciuti, e continua – abbiamo scelto il periodo invernale per allungare il tempo in cui le mongolfiere possono volare, avendo anche l’opportunità di creare un evento accattivante per il nostro territorio, tentando anche un allungamento dell’interesse turistico per la città. Regina assoluta della manifestazione sarà la mongolfiera ma tante saranno le attrazioni, gli spettacoli e le curiosità che caratterizzeranno questa manifestazione, e ci sarà un coinvolgimento diretto delle scuole follonichesi”.

Saranno presenti sei mongolfiere, che struttureranno voli vincolati e voli liberi, ma anche una mongolfiera “sdraiata” e gonfiata a metà, che conterrà intrattenimenti dedicati prevalentemente ai bambini. La compagnia artistica Mantica coordinerà gli spettacoli per tutta la durata dell’evento. Saranno presenti i Follos 1838 con la loro magica rievocazione storica, l’Associazione Butteri d’Alta Maremma e l’Associazione Butteri della Maremma, vari Food Truck dove si potrà mangiare… e una sorpresa speciale per grandi e piccini!

Per contestualizzare l’evento al territorio follonichese alla festa dei “giganti dell’aria” è stata legato un fumetto, che sarà pubblicato a puntate nella fase di avvicinamento all’evento, nel quale Leopoldo II di Lorena racconterà la storia di Follonica e del suo territorio, grazie al sapiente tratto di Carlo Rispoli, noto fumettista italiano.

Il fumetto “1840 una mongolfiera su Follonica” lega Follonica a Leopoldo II (Firenze, l 3 ottobre 1797) e immagina che Canapone (chiamato così per il colore sbiadito dei suoi capelli biondi) al suo quarantesimo compleanno, il 3 ottobre 1837, faccia il suo primo volo con l’aerostato: il “battesimo del volo”.

Da domani, 29 ottobre, “1840 una mongolfiera su Follonica” avrà le sue prime due tavole, una delle quali sarà la copertina, visibili sul portale dedicato www.inmongolfiera.it, oltre al portale turistico ufficiale del Comune di Follonica www.follonicaonline.it, anche accessibili dalla rete civica www.comune.follonica.gr.it

Ma la storia non finisce qui…Canapone accompagnerà tutti fino al 28 dicembre!