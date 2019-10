Dagli Allievi agli Esordienti bei successi delle rose giovanili del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Brillante fine settimana per le formazioni Allievi e Giovanissimi del Follonica Gavorrano che portano a casa tre vittorie e un bel pareggio esterno. I 2003 di Marco Cacitti hanno regolato con un gol per tempo il Manciano, mettendo in mostra delle buone azioni. Gli interprovinciali 2004 hanno dato vita ad un gran duello con il Venturina. I livornesi si sono portati sul 2-0 nel primo tempo grazie a due riprartenze finalizzate da Biagioni e dopo il gol di Pagnini si sono trovati addirittura sul 3-1. I maremmani, che hanno interpretato molto bene il match, hanno prima accorciato su angolo con Antonini, grazie anche ad una papera del portiere, poi hanno pareggiato con il rigore trasformato da Giansoldati.

I Giovanissimi provinciali battono la Nuova Grosseto, al termine di una gara non giocata benissimo. «Ci conforta solo il risultato e un po’ di grinta – sottolinea mister Ricca – dobbiamo lavorare per crescere». I 2006 sono passati a valanga sul campo della Giovanile Amiata, a Santa Fiora. Il match, finito sul 13-0, è stato risolto dai biancorossoblù in un quarto d’ora. «Partita senza storia – è il commento di Patrizio Marconi – troppo il divario tecnico tra le due squadre. Abbiamo così cercato di fare più fraseggi, per avere padronanza della palla, in attesa di impegni più severi».

Allievi provinciali 2003, Manciano-Follonica Gavorrano 0-2

MANCIANO: Balocchi, Caprini, Cirilli (17’ s.t. El Mamouny), Stauciuc, Manetti, Maximi, Manuca (13’ s.t. Palazzini), Dangioella, Vestri (22’ s.t. Doganieri), Magrini.

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Caronia (9’ s.t. Adami), Bicocchi, Centrelli, Capitani (1’ s.t. Confortini), Tozzini (42’ s.t. Toninelli), Haxini, Gesi, Porciani, D’Argenzio (24’ s.t. Spasenje), Khaska. A disp. Barbanera, Ciccotti, Di Lorenzo. All. Marcop Cacitti.

MARCATORI: nel p.t. al 36’ Gesi; nel s.t. al 44’ Khaska.

NOTE: espulso Caprini (doppia ammonizione); ammoniti Balocchi, Vestri, Caronia, Bicocchi.

Allievi interprovinciali 2004, Venturina-Follonica Gavorrano 3-3

VENTURINA: Fabiani, Alaisi, Bartolini, Agnelli, Cappellini, Ferri, Sili, Vica, Biagioni, Bertini, Madonna. A disp. Sodi, Bundone, Turbati, Vizek, Topi.

FOLLONICA GAVORRANO: Ioele, Chelli (60’ Frati), Temperini, Cecchetti, Guarino, Giansoldati, Antonini, Pagnini (80’ Dema), Guidi, Nelli (70’ Quinzi), Mancinelli (55’ Fioretti). A disp. Boe, Giuseppone, Desiderato, Arena. All. Luca Grossi.

MARCATORI: nel p.t. 4’ e 22’ Biagioni (V), 45’ Pagnini, 70’ Biagioni (V), 72’ Antonini, 83’ Giansoldati (rig.).

Giovanissimi provinciali 2005, Follonica Gavorrano-Nuova Grosseto Barbanella 2-0

FOLLONICA GAVORRANO: Lorenzi, Santi, Fratila (1’ s.t. D’Argenzio), Rodrigues, Mogavero, Olivato, Ruggiero (16’ s.t. M. Fiore), Mignetti (10’ s.t. F. Fiore), Cassi, Sacchelli, Felici. A disp. Leandri. All. Giacomo Ricca.

NUOVA GROSSETO: Scavuzzo, Vegni (1’ s.t. Pasquariello), Vestri, N. Felici (16’ s.t. Cherubini, 35’ Erman), Penco (18’ s.t. De Gregori), Angelini, Bandiera (27’ s.t. Ercoli), Tarassi, M. Felici, Barbetti, Bonari. A disp. Muzzi, Bolognesi. All. Vallefuoco.

ARBITRO: Parnscovia Trofimov.

MARCATORI: nel p.t. al 28’ Cassi; nel s.t. al 10’ Felici (rigore).

Giovanissimi interprovinciali 2006, Giovanile Amiata-Follonica Gavorrano 0-13

GIOVANILE AMIATA: Corridori, Mazzolai, Ibraimi (40’ Giovannelli), Bindi, Ceccherini, Celik, Marchini, Pallini, Arzenoaia, Falasca, Barbi.

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti (40’ Comparini), Asta (47’ Attanasio), Dragos (36’ Ranieri), Coman (43’ Hakim), Malia, Haxini (36’ Duranti), Milo, Foderi, Manollari (40’ Ascione), Miccoli, Vallone (40’ Cristofori). All. Patrizio Marconi.

MARCATORI: al 5’ Manollari, 8’ Milo, 15’, 16’ e 18’ Vallone, 20’ Manollari, 21’ Milo, 30’ Manollari, 38’, 47’ e 54’ Foderi, 62’ Milo, 68’ Ascione.

Belle prestazioni nel campionato Esordienti per le formazioni del Follonica Gavorrano. Gli atleti in maglia biancorossoblù si sono fatti valere in ogni match. La formazione C 2008 è riuscita a vincere tutti i tempini sul campo di Albinia, dopo un’ottima prova. I ragazzini di casa sono stati comunque molto bravi e lo spettacolo ne ha beneficiato sicuramente. Un bell’incontro è stato anche quello tra Gavorrano e Us Grosseto Esordienti 2007. Le due rivalii hanno dato vita ad una partita piacevole, con i locali che hanno vinto la seconda frazione, pareggiando le altre due. I 2008 B hanno perso il primo tempo 1-0 su un contropiede, ma nella seconda frazione si sono ripresi grazie alla buona prova di Prisco a centrocampo. I 2008 A, autori di una bella prestazione, hanno giocato ad una sola porta sul campo della Virtus Maremma, ma sono riusciti a gonfiare la rete solamente nell’ultima frazione di di gioco.

Esordienti 2007, Follonica Gavorrano A-Us Grosseto 0-0, 2-0, 2-2

FOLLONICA GAVORRANO: Leonardo Vagnani, Michael Borrel, Anhsa Ahllada, Mirel Caca, Francesco Di Cola, Francesco Godano, Matteo Haxhini, Devis Lesaj, Valentino Rotelli, Damiano Stagi, Tommaso Vestri. All. Sergio Mazzau.

US GROSSETO: Alessandro Attico, Namir Benvenuti, Simone Bindi, Andrea Canu, Alessio Cipriani, Alessandro Coppola, Eddiu Ennached Salaci, Andrea Esposto, Lorenzo Giangreco, Lorenzo Giochi, Lorenzo Guidarini, Davide Papini, Gwan Stefani, Emanuele Tana, Guido Turbanti, Christopher Zauli, Tommaso Bisceglie.

ARBITRO: Sergio Mazzau.

MARCATORI: nel s.t. Godano (2); nel 3° t. Godano, Hansa, Turbanti, Papini.

Esordienti 2008, Virtus Maremma-Follonica Gavorrano 0-0, 0-0, 1-0

FOLLONICA GAVORRANO: Ivan Franchi, Matteo Riva, Vincenzo Presta, Kevin Lesay, Lorenzo Grosso, Alessandro Spadi, Alfredo De Angelis, Leonardo Guarini, Ruan Soares, Niccolò Cascioli, Arsen Boshchuk. All. Gaetano Barbera.

Esordienti 2008, Follonica Gavorrano B-Nuova Grosseto 0-1, 2-0, 0-0

FOLLONICA GAVORRANO: Alessio Parenti, Matteo Costabile, Tommaso Riva, Matteo Riva, Niccolò Cascioli, Giuseppe Vitiello, Emilio Prisco, Alfredo De Angelis, Gabriele Imperato, Mattia Ginanneschi, Alessio Shira. All. Massimo Nannetti.

NUOVA GROSSETO: Alessio Recchi, Tommaso Magrini, Giulio Duchi, Pietro Napolitano, Filippo Raimondo, Alessandro Melone, Rocco Niccolini, Daniel Loisi, Riccardo Brilli, Stefano Colli, Diego Lembetti, Giacomo Laurenti, Matthias Pennestri, Pietro Paolini, Diego Guadagnoli, Davide Califano, Gabriele Ciliberti. All. Enrico Piccioni.

Esordienti 2008, Albinia-Follonica Gavorrano C 0-1, 0-1, 0-2

FOLLONICA GAVORRANO: Stefano Alfonsi, Marco Tonelli, Filippo Mosca, Diego Bocci, Emilio Prisco, Filippo Franchellucci, Tomas Valdrighi, Alessandro De Simone, Gabriele Nardo, Serse Rocchi, Daniele Esposito, Giulio Pimpinelli.

MARCATORI: nel p.t. Nardo; nel s.t. Esposito; nel 3° t. Rocchi, Esposito.