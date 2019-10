Agli Under 17 del Circolo Pattinatori il derby con il Castiglione, travolti gli Under 13

GROSSETO – Una bella doppietta di Dario Casini regala alla formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto la vittoria nel derby con l’Hc Castiglione (2-1 il finale). I ragazzi di Marco Ciupi e Alessandro Saitta hanno disputato un gran primo tempo, impreziosito dal vantaggio di Casini. Nella ripresa la gara si è fatta più equilibrata con i biancocelesti ospiti guidati dall’ex Raffaele Biancucci che, approfttando di un calo fisico del Grosseto (alcuni ragazzi hanno giocato sabato sera a Siena con la serie B), ha preso d’assedio l’area grossetan, trovato dopo sulla loro strada il portiere Tommaso Bruni, sempre attento e pronto a sventare i tiri avversari. In una veloce azione di contropiede è arrivato il raddoppio di Casini che ha di fatto chiuso il duello, anche se il Castiglione è riuscito ad accorciare le distanze con un rigore trasformato da Matteo Mantovani

Gli altri risultati della 3ª giornata: Sarzana B-Forte dei Marmi 0-5, Ash Viareggio-Sarzana A 10-2. Classifica: Viareggio 9; Grosseto 6; Sarzana A, Forte dei Marmi 4; Castiglione 3; Follonica e Sarzana B 0.

Under 17, Cieloverde Grosseto-Hc Castiglione 2-1

CIELOVERDE: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Sorbo, Alfieri, Della Giovampaola, Cardi, Ciupi, Pippi, Casaburi. All. Alessandro Saitta, Marco Ciupi.

HC CASTIGLIONE: Donnini; Perfetti, Guarguaglini, Luca Mantovani, Santoni, Magliozzi, Matteo Mantovani. All. Raffaele Biancucci, Marco Mantovani.

ARBITRO: Moretti

RETI: nel p.t. al 7’35 Casini; nel s.t. al 17’11 Casini; al 18’27 Matteo Mantovani (rigore).

Il Cieloverde Under 15 crolla nella ripresa sulla pista di Siena. I ragazzi di Marco Ciupi hanno disputato un ottimo primo tempo, concluso in vantaggio per 3-2, ma nella ripresa non sono riusciti ad arginare il ritorno dei padroni di casa. Il Siena è passato in vantaggio per primo al 7’51 con Valenti, ma appena undici secondi posto Samuel Cardi ha pareggiato i conti su rigore. Al 12’20 Lumi Burroni ha portato sul 2-1 il Grosseto, ma il primo dei quattro centri di Filippo Bigliazzi ha permesso ai locali di portarsi sul 2-2. Al 18’03 Samuel Cardi permette al Cieloverde di andare al riposo sul 3-2. Dopo cinque minuti del secondo tempo Siena pareggia con Bigliazzi, che all’8′ dà il via alla fuga della squadra di Mantovani.

Under 15, Siena Hockey-Cieloverde Grosseto 7-3

SIENA HOCKEY: Strada, Cartoni; Valenti (1), Luca Mantovani (1), Raspanti, Bisogno, Bigliazzi (4), Cellesi, Burroni (1). All. Marco Mantovani.

CIELOVERDE: Vittoria Masetti, Peruzzi Squarcia; Cardi (2), Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni (1), Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

Disco rosso per la giovanissima Under 13 del Bora Bora Grosseto, travolta sulla pista amica di via Mercurio da un Sarzana che fin dalle prime battute ha sovrastato gli inesperti biancorossi, alla loro prima stagione di attività federale. I liguri sono andati al riposo sul 7-0 e hanno chiuso con un bottino di sedici segnature.

Under 13, Bora Bora Grosseto-Sarzana 0-16

BORA BORA: Croci; Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti, Muntean, Leonardo Balducci, Nikolas Dervishi, Betti, Francesco Masetti. All. Pablo Saavedra.

SARZANA: Stefanucci, Setola; Cardella (4), Di Pietro (2), Vanello (2), Marcesini (1), Cioffi (3), Andreani (4).

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.