Grosseto, stavolta la rimonta non arriva: lo Scandicci vince di misura

GROSSETO – La rabbia di una rimonta non riuscita sta tutta nella traversa colpita in mezza girata da Gorelli alla mezz’ora della ripresa. Questa volta, rispetto alla rimonta con la Sangio di sette giorni fa, il Grosseto non riesce a ribaltare un primo tempo difficile in cui i padroni di casa sono andati in vantaggio dopo appena 6’: gol di Colombini su calcio d’angolo e partita in salita. Il Grifone prova a reagire con la bella discesa di Milani che cerca e trova il tiro, parato da Timperanza. Al 15’ ci prova Cretella, con un tiro da fuori. Alla mezz’ora il Grosseto rimane senza Magrini, espulso per proteste, e a tre minuti dall’intervallo lo Scandicci trova il raddoppio, sempre su angolo, con Ferretti.

Nella ripresa il Grosseto aumenta il ritmo per cercare la rimonta e al 15’ ci prova ancora con Cretella, da fuori. La direzione non agevola gli ospiti, che anzi si trovano a fare i conti con una serie di decisioni quanto meno discutibili. Al 27’ una grande azione viene conclusa da Gorelli che in mezza girata batte il portiere ospite ma trova in pieno la traversa. Il gol però arriva al 31’ con Galligani che riceve in area, si allarga sulla sinistra e insacca per l’1-2. Il momento è buono ma il portiere ospite si supera con una grande parata su Moscati. Finisce così, con la rimonta incompleta, e con la rabbia per una giornata storta (foto di Noemi Lettieri – Us Grosseto).

SCANDICCI: Timperanza, Vinci, Frascadore, Sinisgallo, Colombini, Manganelli, Zaccagnini, Poli, Ferretti, Saccardi, Mugelli. A disposizione: Ubirti, Pucci, Nieri, Di Leo, Mina, Carnevale, Feroce, Giannone, Bartoloni. All. Davitti.

GROSSETO: Barosi, Ciolli, Gorelli, Polidori (10’ st Da Pozzo), Milani (30’ st Villani), Viligiardi (16’ st Sabatini), Cretella, Sersanti, Giani (10’ st Galligani), Boccardi (39’ st Frosinini), Moscati. A disposizione: Nunziatini, Pizzuto, Ravanelli, Consonni. All. Magrini.

RETI: 6’ Colombini, 42’ Ferretti, 31’ st Galligani.

ARBITRO: Cusumano di Caltanissetta (Cesarano di Castellammare, Portella di Frattamaggiore)

NOTE: espulso Magrini al 30’.