Cipressino, «Il primo lotto non basta». L’opposizione chiede chiarezza sulla strada

CASEL DEL PIANO – “Le cose non sono ancora chiare sul futuro dei lavori che interessano la strada del Cipressino” – dichiara Samuele Pii a nome del gruppo di opposizione Tradizione e Innovazione, nel Comune di Castel del Piano.

“In riferimento alla risposta alla nostra interrogazione sullo stato dell’arte sulla strada del Cipressino vorrei sottoporre alla attenzione del Sindaco e della Giunta alcune osservazioni. Prendiamo atto che con notevole ritardo siamo finalmente giunti alla pubblicazione del bando di gara relativo al primo lotto” – dichiara il capogruppo Samuele Pii – “non possiamo ignorare che la risposta appaia quasi una formalità e non frutto di una scelta di una amministrazione che considera questo intervento un’opera pubblica prioritaria e sulla quale spendere ancora energie e valga la pena di battersi”.

“Questa nostra opinione è ancor più avvalorata dalle argomentazioni successive” – continua Pii – “il Sindaco non risponde rispetto ai tempi stabiliti nel cronoprogramma oggetto dell’accordo; non fa chiarezza sul programma del secondo lotto, che la Provincia non ha inserito nel piano delle opere pubbliche, e si dimentica di dire che i soldi oggetto dell’accordo sono sei milioni e che andranno utilizzati. A tutto questo bisognerà che l’amministrazione ci presti attenzione”.

“Quando il Sindaco afferma che per il secondo lotto occorre attendere la pubblicazione sul bollettino ufficiale”, – prosegue Pii – “forse si dimentica di dire che è la provincia a dover sbloccare l’iter per rendere cantierabile il secondo lotto. Ci attendiamo un ulteriore chiarimento nelle comunicazioni del Sindaco al prossimo Consiglio comunale” – conclude Samuele Pii.