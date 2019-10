Alice Cp troppo giovane e imprecisa, l’Hockey Siena trionfa davanti al suo pubblico

GROSSETO – Netta sconfitta per il Cp Grosseto Alice nella seconda uscita della Coppa Italia di serie B sulla pista del Siena Hockey (7-1 il finale). I giovanissimi biancorossi, contro una formazione esperienza, costruita per conquistare un posto nei playoff, hanno giocato alla parti con i locali per i primi dieci minuti. La rete dell’allenatore giocatore Achilli ha spezzato l’equilibrio e ha dato maggior vigore agli attacchi senesi, che hanno portato al 5-0 con il quale si è andati al riposo. Nella ripresa il Siena, che ha avuto in Michele Nerozzi il miglior realizzatore con tre centri, ha allungato fino al 7-0. Al 24′ è arrivato il meritato centro dell’ex Leonardo Angeli. Tre i tiri diretti sbagliati da Alice (Bardini, Angeloni e De Virgilio), mentre i tiri dei grossetani hanno centrato due volte la traversa.



Siena Hockey-Alice Grosseto 7-1

SIENA HOCKEY: Sassetti, Mariotti; Lorenzini, Achilli, Nerozzi, Paglicci, Lazzeri, Giamello, Bigliazzi. All. Michele Achilli.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Blu Burroni, Bardini, Angeloni, De Virgilio, Alfieri, Bianchi, Leonardo Ciupi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: nel p.t. 10’15 Achilli, 13’14 Nerozzi, 16’49 Achilli (rigore), 19’48 Lazzeri, 23’34 Nerozzi; nel s.t. 2’41 Nerozzi, 15’12 Bigliazzi, 23’46 Angeli.

NOTE: cartellino blu a Lazzeri (2) e Bardini.